Το νέο Σύστημα Εισόδου και Εξόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνωστό ως Entry/Exit System (EES), τέθηκε σε σταδιακή εφαρμογή στις 12 Οκτωβρίου 2025 και λειτουργεί πλήρως από τις 10 Απριλίου 2026, αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι συνοριακοί έλεγχοι για εκατομμύρια ταξιδιώτες.

Το σύστημα εφαρμόζεται στα εξωτερικά σύνορα 29 ευρωπαϊκών χωρών και αφορά πολίτες τρίτων χωρών που επισκέπτονται τη ζώνη Σένγκεν για σύντομη παραμονή, η οποία δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες εντός περιόδου 180 ημερών.

Σε αντίθεση με την προηγούμενη διαδικασία, κατά την οποία η είσοδος και η έξοδος καταγράφονταν με σφραγίδα στο διαβατήριο, πλέον πραγματοποιείται ηλεκτρονική καταχώριση των στοιχείων του ταξιδιώτη, συμπεριλαμβανομένων βιομετρικών δεδομένων.

Κατά την πρώτη εγγραφή απαιτείται η επίδειξη ταξιδιωτικού εγγράφου, η λήψη τεσσάρων δακτυλικών αποτυπωμάτων και η καταγραφή εικόνας προσώπου. Στις επόμενες διελεύσεις, τα στοιχεία χρησιμοποιούνται για την επαλήθευση της ταυτότητας του ταξιδιώτη.

Ποιοι ταξιδιώτες από την Κύπρο επηρεάζονται

Παρότι η Κύπρος είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν συμμετέχει ακόμη πλήρως στη ζώνη Σένγκεν και συνεπώς δεν εφαρμόζει το EES στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου.

Ωστόσο, επιβάτες που αναχωρούν από την Κύπρο προς χώρες Σένγκεν, όπως η Ελλάδα, η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία, ενδέχεται να υποβληθούν στους νέους ελέγχους κατά την άφιξή τους.

Το μέτρο αφορά κυρίως υπηκόους τρίτων χωρών, όπως Βρετανούς και άλλους μη Ευρωπαίους ταξιδιώτες που πραγματοποιούν σύντομες επισκέψεις.

Αντίθετα, οι Κύπριοι πολίτες, όπως και οι υπόλοιποι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξαιρούνται από την υποχρέωση εγγραφής στο σύστημα.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Κύπρο. Η κατοχή κυπριακής άδειας διαμονής δεν συνεπάγεται αυτομάτως εξαίρεση από το EES κατά το ταξίδι σε χώρα Σένγκεν.

Καθυστερήσεις και ουρές στα αεροδρόμια

Η εφαρμογή του συστήματος έχει ήδη προκαλέσει προβλήματα σε αρκετά ευρωπαϊκά αεροδρόμια, κυρίως λόγω του πρόσθετου χρόνου που απαιτείται για την αρχική καταγραφή των βιομετρικών στοιχείων.

Σε ανακοίνωσή τους στις 12 Οκτωβρίου 2026, οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί αεροδρομίων ACI Europe και αεροπορικών εταιρειών Airlines for Europe προειδοποίησαν ότι οι μεγάλες αναμονές στους συνοριακούς ελέγχους εξακολουθούν να επηρεάζουν σημαντικά την εξυπηρέτηση των επιβατών.

Σύμφωνα με τους δύο οργανισμούς, οι καθυστερήσεις έχουν οδηγήσει ακόμη και σε απώλεια πτήσεων ανταπόκρισης, ενώ προκαλούν συμφόρηση στους τερματικούς σταθμούς και πρόσθετη πίεση στο προσωπικό.

Οι ταξιδιώτες καλούνται να υπολογίζουν επαρκή χρόνο τόσο για τις διαδικασίες αναχώρησης όσο και για τους ελέγχους κατά την άφιξη στον προορισμό τους.

Ιδιαίτερα οι κάτοχοι διαβατηρίων τρίτων χωρών θα πρέπει να ενημερώνονται εκ των προτέρων από την αεροπορική τους εταιρεία για τις απαιτήσεις ελέγχου εισιτηρίων, αποσκευών και ταξιδιωτικών εγγράφων, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να χρειάζεται υποχρεωτική παρουσία στον γκισέ εξυπηρέτησης.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι επιβάτες

Το EES δεν αποτελεί νέα θεώρηση εισόδου και δεν αλλάζει τα υφιστάμενα όρια παραμονής στη ζώνη Σένγκεν. Στόχος του είναι η ηλεκτρονική καταγραφή των αφίξεων και αναχωρήσεων, ο εντοπισμός υπερβάσεων της επιτρεπόμενης διάρκειας παραμονής και η ενίσχυση των συνοριακών ελέγχων.

Για όσους ταξιδεύουν από την Κύπρο, το βασικό ζήτημα δεν είναι η αναχώρηση από τα κυπριακά αεροδρόμια, αλλά οι διαδικασίες που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν όταν φτάσουν σε χώρα της ζώνης Σένγκεν ή όταν αναχωρήσουν από αυτήν.

Οι επιβάτες που εμπίπτουν στο νέο σύστημα καλούνται να προσέρχονται νωρίτερα στο αεροδρόμιο, να έχουν διαθέσιμα τα απαραίτητα ταξιδιωτικά τους έγγραφα και να συνυπολογίζουν πιθανές καθυστερήσεις στον προγραμματισμό μετακινήσεων ή πτήσεων ανταπόκρισης.