Σύμφωνα με στοιχεία του NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC) για το 2019, η Κύπρος βρίσκεται στην τελευταία θέση της ευρωπαϊκής κατάταξης ως προς το μέσο ανδρικό ύψος.

Ειδικότερα, το μέσο ύψος των Κυπρίων ανέρχεται στα 172,7 εκατοστά, χαμηλότερα ακόμη και από εκείνο των ανδρών στην Αλβανία, το οποίο διαμορφώνεται στα 174,1 εκατοστά. Ακολουθούν η Βουλγαρία με 174,2 εκατοστά και η Ιταλία και η Πορτογαλία με 174,4 εκατοστά.

Αξιοσημείωτη είναι η διαφορά που καταγράφεται μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας, καθώς το μέσο ύψος των Ελλήνων ανδρών ανέρχεται στα 179,3 εκατοστά, ξεπερνώντας κατά 6,6 εκατοστά το αντίστοιχο των Κυπρίων.

Εικόνα: Landgeist

Στις υψηλότερες θέσεις της ευρωπαϊκής κατάταξης βρίσκονται η Ολλανδία, με μέσο ύψος 183,8 εκατοστά, το Μαυροβούνιο με 183,3 εκατοστά και η Εσθονία με 182,8 εκατοστά. Από τις τρεις αυτές χώρες, η Ολλανδία και η Εσθονία είναι κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υψηλό μέσο ύψος καταγράφεται επίσης στη Δανία, όπου οι άνδρες φτάνουν κατά μέσο όρο τα 181,9 εκατοστά, στην Τσεχία με 181,2 εκατοστά και στην Πολωνία με 180,7 εκατοστά.

Στις σκανδιναβικές χώρες, το μέσο ύψος διαμορφώνεται στα 180,5 εκατοστά στη Σουηδία και τη Νορβηγία και στα 180,6 εκατοστά στη Φινλανδία.

Αντίστοιχα, στη Γερμανία το μέσο ύψος των ανδρών ανέρχεται στα 180,3 εκατοστά, στη Γαλλία στα 178,6 εκατοστά, στο Ηνωμένο Βασίλειο στα 178,2 εκατοστά και στην Ισπανία στα 176,1 εκατοστά.

Τα στοιχεία αποτυπώνουν διαφορές στο μέσο ύψος των ανδρών μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, με την Κύπρο να καταγράφει τη χαμηλότερη τιμή στον χάρτη και τις χώρες της βόρειας και κεντρικής Ευρώπης να εμφανίζουν, σε αρκετές περιπτώσεις, υψηλότερους μέσους όρους.