Ο ανταγωνισμός στις υπηρεσίες streaming βρίσκεται ακόμη στα πρώτα του στάδια, παρά την κυριαρχία που έχουν αποκτήσει ορισμένες πλατφόρμες στην παγκόσμια αγορά ψυχαγωγίας. Αυτό εκτιμά ο συνδιευθύνων σύμβουλος της Netflix, Τεντ Σαράντος, προειδοποιώντας ότι η επόμενη περίοδος θα είναι ιδιαίτερα απαιτητική για τις εταιρείες του κλάδου.
«Κανείς δεν έχει κερδίσει τον πόλεμο του streaming»
Σύμφωνα με στοιχεία της Nielsen, το YouTube κατέγραψε τον περασμένο Αύγουστο μερίδιο 15,8% στη συνολική τηλεθέαση στις ΗΠΑ, σχεδόν διπλάσιο από εκείνο της Netflix
«Κανείς δεν έχει κερδίσει τον πόλεμο του streaming», ανέφερε σε συνέντευξή του στην εκπομπή The Circuit του Bloomberg, επισημαίνοντας ότι λιγότερο από το 50% της τηλεθέασης στις ΗΠΑ αφορά πλέον υπηρεσίες streaming. Ωστόσο, η Netflix καλείται να αντιμετωπίσει έναν ολοένα ισχυρότερο ανταγωνιστή: το YouTube.
Σύμφωνα με στοιχεία της Nielsen, το YouTube κατέγραψε τον περασμένο Αύγουστο μερίδιο 15,8% στη συνολική τηλεθέαση στις ΗΠΑ, σχεδόν διπλάσιο από εκείνο της Netflix. Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει τη μετατόπιση του ενδιαφέροντος των θεατών προς διαφορετικές μορφές ψηφιακού περιεχομένου, την ώρα που η αύξηση της χρήσης της πλατφόρμας της Netflix παρουσιάζει επιβράδυνση.
Αναπροσαρμογή στρατηγικής
Απέναντι στις νέες συνθήκες, η Netflix προχωρά σε οργανωτικές αλλαγές και αναθεώρηση της στρατηγικής περιεχομένου. Η εταιρεία πραγματοποίησε τον μεγαλύτερο γύρο απολύσεων των τελευταίων ετών και προχώρησε σε αντικατάσταση δύο ανώτατων στελεχών, μεταξύ των οποίων και της επικεφαλής περιεχομένου Μπέλα Μπατζάρια.
Ο Σαράντος περιέγραψε τις αλλαγές ως αναγκαία αναπροσαρμογή, ώστε η εταιρεία να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της. Παραδέχθηκε, παράλληλα, ότι οι επιδόσεις της στην αμερικανική αγορά θα πρέπει να βελτιωθούν, με μεγαλύτερη έμφαση στη δημιουργία επιτυχημένων παραγωγών.
Στο πλαίσιο αυτό, η Netflix διευρύνει το περιεχόμενό της, επενδύοντας σε ζωντανές εκδηλώσεις, αθλητικά προγράμματα, podcasts και συνεργασίες με δημιουργούς. Παράλληλα, αλλάζει στάση απέναντι στις κινηματογραφικές αίθουσες, επιδιώκοντας ευρύτερη διανομή μεγάλων παραγωγών της, όπως η συνέχεια του KPop Demon Hunters και το Narnia: The Magician’s Nephew.
Το στοίχημα της τεχνητής νοημοσύνης
Νέο πεδίο ανταγωνισμού αποτελεί και η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη. Ο επικεφαλής της Netflix εκτιμά ότι η μαζική παραγωγή εύκολου και χαμηλής ποιότητας περιεχομένου θα ενισχύσει τη ζήτηση για ολοκληρωμένες, ποιοτικές ιστορίες.
Η τεχνητή νοημοσύνη, κατά τον ίδιο, δεν θα εξαφανίσει τις δημιουργικές θέσεις εργασίας. Ωστόσο, πλεονέκτημα θα αποκτήσουν όσοι καταφέρουν να αξιοποιήσουν αποτελεσματικότερα τις νέες τεχνολογίες.
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