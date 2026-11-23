«Κανείς δεν έχει κερδίσει τον πόλεμο του streaming», ανέφερε σε συνέντευξή του στην εκπομπή The Circuit του Bloomberg, επισημαίνοντας ότι λιγότερο από το 50% της τηλεθέασης στις ΗΠΑ αφορά πλέον υπηρεσίες streaming. Ωστόσο, η Netflix καλείται να αντιμετωπίσει έναν ολοένα ισχυρότερο ανταγωνιστή: το YouTube.

Σύμφωνα με στοιχεία της Nielsen, το YouTube κατέγραψε τον περασμένο Αύγουστο μερίδιο 15,8% στη συνολική τηλεθέαση στις ΗΠΑ, σχεδόν διπλάσιο από εκείνο της Netflix. Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει τη μετατόπιση του ενδιαφέροντος των θεατών προς διαφορετικές μορφές ψηφιακού περιεχομένου, την ώρα που η αύξηση της χρήσης της πλατφόρμας της Netflix παρουσιάζει επιβράδυνση.

Αναπροσαρμογή στρατηγικής

Απέναντι στις νέες συνθήκες, η Netflix προχωρά σε οργανωτικές αλλαγές και αναθεώρηση της στρατηγικής περιεχομένου. Η εταιρεία πραγματοποίησε τον μεγαλύτερο γύρο απολύσεων των τελευταίων ετών και προχώρησε σε αντικατάσταση δύο ανώτατων στελεχών, μεταξύ των οποίων και της επικεφαλής περιεχομένου Μπέλα Μπατζάρια.

Ο Σαράντος περιέγραψε τις αλλαγές ως αναγκαία αναπροσαρμογή, ώστε η εταιρεία να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της. Παραδέχθηκε, παράλληλα, ότι οι επιδόσεις της στην αμερικανική αγορά θα πρέπει να βελτιωθούν, με μεγαλύτερη έμφαση στη δημιουργία επιτυχημένων παραγωγών.

Στο πλαίσιο αυτό, η Netflix διευρύνει το περιεχόμενό της, επενδύοντας σε ζωντανές εκδηλώσεις, αθλητικά προγράμματα, podcasts και συνεργασίες με δημιουργούς. Παράλληλα, αλλάζει στάση απέναντι στις κινηματογραφικές αίθουσες, επιδιώκοντας ευρύτερη διανομή μεγάλων παραγωγών της, όπως η συνέχεια του KPop Demon Hunters και το Narnia: The Magician’s Nephew.



Το στοίχημα της τεχνητής νοημοσύνης

Νέο πεδίο ανταγωνισμού αποτελεί και η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη. Ο επικεφαλής της Netflix εκτιμά ότι η μαζική παραγωγή εύκολου και χαμηλής ποιότητας περιεχομένου θα ενισχύσει τη ζήτηση για ολοκληρωμένες, ποιοτικές ιστορίες.

Η τεχνητή νοημοσύνη, κατά τον ίδιο, δεν θα εξαφανίσει τις δημιουργικές θέσεις εργασίας. Ωστόσο, πλεονέκτημα θα αποκτήσουν όσοι καταφέρουν να αξιοποιήσουν αποτελεσματικότερα τις νέες τεχνολογίες.