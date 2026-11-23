Διεθνή προηγούμενα

Υπάρχουν διεθνή προηγούμενα για την ιδιοποίηση περιουσιών σε κατεχόμενα εδάφη, ακόμη και για την ποινική καταδίκη επιχειρηματιών που επωφελήθηκαν από αυτήν. Η δίκη του Κρουπ στη Νυρεμβέργη είναι το πιο κοντινό ιστορικό παράλληλο ως προς την ατομική ποινική ευθύνη. Η Κριμαία και η Δυτική Όχθη προσφέρουν πιο πρόσφατα παραδείγματα δικαστικής κρίσης για την αφαίρεση και εκμετάλλευση περιουσιών υπό κατοχή.

The Krupp Case

Τι κρίθηκε και πού βρίσκεται η ομοιότητα με την Κύπρο; Νυρεμβέργη, υπόθεση Κρουπ, 31 Ιουλίου 1948. Αμερικανικό στρατοδικείο καταδίκασε τον Γερμανό βιομήχανο Άλφριντ Κρουπ και στελέχη του ομίλου του για λεηλασία και ιδιοποίηση περιουσιών σε εδάφη που κατείχε η ναζιστική Γερμανία. Ο Κρουπ καταδικάστηκε επίσης σε καταναγκαστική εργασία. Η ομοιότητα είναι η προσωπική ποινική ευθύνη επιχειρηματιών για την εκμετάλλευση ξένης περιουσίας υπό κατοχή. Η δίωξη στηρίχθηκε στο δίκαιο του πολέμου.

Κριμαία, Ουκρανία κατά Ρωσίας, 25 Ιουνίου 2024

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου διαπίστωσε συστηματικές απαλλοτριώσεις και «εθνικοποιήσεις» μεγάλης κλίμακας σε βάρος ιδιωτών και επιχειρήσεων, με οριστική μεταβίβαση της κυριότητας χωρίς αποζημίωση. Η απόφαση αφορά την ευθύνη της Ρωσίας σε διακρατική προσφυγή.

Δυτική Όχθη και Ανατολική Ιερουσαλήμ, 19 Ιουλίου 2024

Σε γνωμοδότησή του, το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης έκρινε ότι οι ισραηλινές πολιτικές δήμευσης και επίταξης γης για την επέκταση των οικισμών παραβιάζουν τους Κανονισμούς της Χάγης. Το παράλληλο εδώ είναι η αξιοποίηση γης υπό κατοχή για οικιστική ανάπτυξη.

Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Συμφωνία του Ντέιτον, 1995

Το Παράρτημα 7 προέβλεψε ειδική επιτροπή για ακίνητα τα οποία οι ιδιοκτήτες είχαν χάσει και δεν είχαν μεταβιβάσει οικειοθελώς μετά την 1η Απριλίου 1992. Οι δικαιούχοι μπορούσαν να ζητήσουν επιστροφή του ακινήτου ή δίκαιη αποζημίωση. Πρόκειται για παράδειγμα αποκατάστασης περιουσιακών δικαιωμάτων μετά τον πόλεμο.

Τι ξεχωρίζει στην κυπριακή περίπτωση.

Η Κυπριακή Δημοκρατία εφαρμόζει το άρθρο 303Α του Ποινικού Κώδικα για δόλιες συναλλαγές σε ακίνητη περιουσία που ανήκει σε άλλον. Η διάταξη θεσπίστηκε το 2006 και καλύπτει, μεταξύ άλλων, την πώληση και τη διαφήμιση ακινήτου με σκοπό καταδολίευσης. Στις 24 Οκτωβρίου 2025, το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας επέβαλε στον Σιμόν Αϊκούτ ποινή πέντε ετών μετά την παραδοχή 40 κατηγοριών. Η υπόθεση αφορούσε ενεργό συμμετοχή στην ιδιοποίηση ακινήτων μέσω της ανέγερσης κτηρίων.

Ελληνοκυπριακή περιουσία στα κατεχόμενα είχε ήδη αποτελέσει αντικείμενο αστικής δίκης στην υπόθεση Αποστολίδης κατά Όραμς. Στις 28 Απριλίου 2009 το Δικαστήριο της ΕΕ έκρινε ότι η θέση του ακινήτου εκτός του αποτελεσματικού ελέγχου της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν εμπόδιζε την αναγνώριση και εκτέλεση της κυπριακής απόφασης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η πρωτιά που καταγράφει η Νομική Υπηρεσία αφορά ειδικά την εκδίκαση υπόθεσης βάσει του άρθρου 303Α για ελληνοκυπριακές περιουσίες στα κατεχόμενα.