Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, υπό συνθήκες που διερευνώνται, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, με αποτέλεσμα αυτό να παρεκκλίνει της πορείας του και να προσκρούσει σε βιτρίνα καταστήματος.

Στο σημείο έσπευσε ομάδα διάσωσης του Πυροσβεστικού Σταθμού Ακροπόλεως, η οποία προχώρησε στον απεγκλωβισμό του οδηγού με τη χρήση διασωστικού εξοπλισμού.

Ο οδηγός παραδόθηκε στο πλήρωμα ασθενοφόρου και μεταφέρθηκε στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.

Στο μεταξύ, κατά το τελευταίο 24ωρο, η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε συνολικά σε 33 κλήσεις, εκ των οποίων 15 αφορούσαν πυρκαγιές, 16 ειδικές εξυπηρετήσεις και δύο ψευδείς κλήσεις.