Τροχαία σύγκρουση σημειώθηκε γύρω στις 2:15 τα ξημερώματα της Τρίτης στη λεωφόρο Στροβόλου, στη Λευκωσία, με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό οδηγού στο όχημά του.
Όχημα προσέκρουσε σε βιτρίνα καταστήματος στον Στρόβολο - Aπεγκλωβίστηκε ο οδηγός
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, υπό συνθήκες που διερευνώνται, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, με αποτέλεσμα αυτό να παρεκκλίνει της πορείας του και να προσκρούσει σε βιτρίνα καταστήματος.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, υπό συνθήκες που διερευνώνται, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, με αποτέλεσμα αυτό να παρεκκλίνει της πορείας του και να προσκρούσει σε βιτρίνα καταστήματος.
Στο σημείο έσπευσε ομάδα διάσωσης του Πυροσβεστικού Σταθμού Ακροπόλεως, η οποία προχώρησε στον απεγκλωβισμό του οδηγού με τη χρήση διασωστικού εξοπλισμού.
Ο οδηγός παραδόθηκε στο πλήρωμα ασθενοφόρου και μεταφέρθηκε στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.
Στο μεταξύ, κατά το τελευταίο 24ωρο, η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε συνολικά σε 33 κλήσεις, εκ των οποίων 15 αφορούσαν πυρκαγιές, 16 ειδικές εξυπηρετήσεις και δύο ψευδείς κλήσεις.
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.