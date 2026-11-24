Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τον Φεβρουάριο ο Πρέσβης της Λιβερίας στην Κύπρο, Teeko Tozay Yorlay, επέδωσε τα διαπιστευτήριά του στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη. Τον Σεπτέμβριο, οι Υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών, Sara Beysolow Nyanti και Κωνσταντίνος Κόμπος, υπέγραψαν Μνημόνιο Συναντίληψης για τη διεξαγωγή πολιτικών διαβουλεύσεων, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.

Ο διορισμός εντάσσεται στις προσπάθειες ενίσχυσης των διπλωματικών σχέσεων Κύπρου και Λιβερίας, οι οποίες διατηρούν διπλωματικές σχέσεις από το 2000. Αναμένεται επίσης να συμβάλει στην ανάπτυξη στενότερων θεσμικών και επιχειρηματικών δεσμών.

Ο Πρέσβης της Λιβερίας στην Κύπρο εξέφρασε την ικανοποίησή του για τον διορισμό του κ. Ιωαννίδη, σημειώνοντας ότι «ο διορισμός του θα ενισχύσει τις δυνατότητές μας για επαφές με τους θεσμικούς φορείς και την επιχειρηματική κοινότητα της Κύπρου, συμβάλλοντας παράλληλα στην περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών».

Από την πλευρά του, ο κ. Ιωαννίδης δήλωσε ότι αποτελεί «ιδιαίτερη τιμή» για τον ίδιο η ανάληψη των καθηκόντων του Επίτιμου Πρόξενου της Δημοκρατίας της Λιβερίας στην Κύπρο.

«Προσβλέπω σε στενή συνεργασία με τον Πρέσβη και την Πρεσβεία, με στόχο την ενίσχυση των δεσμών με τους θεσμούς και την επιχειρηματική κοινότητα της Κύπρου, καθώς και την προώθηση πρωτοβουλιών που θα αποφέρουν ουσιαστικά οφέλη και για τις δύο χώρες», ανέφερε.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, ο κ. Ιωαννίδης θα συνεργάζεται ως Επίτιμος Πρόξενος στενά με την Πρεσβεία της Λιβερίας στο Παρίσι, η οποία είναι διαπιστευμένη στην Κύπρο, καθώς και με τις αρμόδιες Αρχές, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των διμερών σχέσεων.

Πηγή: ΚΥΠΕ