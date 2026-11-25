Το σύστημα κίνησης αποτελείται από δύο ηλεκτροκινητήρες, έναν σε κάθε άξονα, οι οποίοι αποδίδουν συνδυαστικά 544 ίππους και 800 Nm ροπής. Η επιτάχυνση από στάση στα 100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε μόλις 3,5 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 230 χλμ./ώρα. Με το προαιρετικό AMG Driver’s Package αυξάνεται στα 250 χλμ./ώρα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η νέα μπαταρία τεχνολογίας 800 Volt, με ωφέλιμη χωρητικότητα 106 kWh. Σύμφωνα με τη Mercedes-AMG, η αυτονομία ξεπερνά τα 800 χιλιόμετρα κατά WLTP, ενώ η δυνατότητα ταχυφόρτισης με ισχύ έως 600 kW επιτρέπει την ανάκτηση περισσότερων από 500 χιλιομέτρων αυτονομίας μέσα σε δέκα λεπτά, υπό ιδανικές συνθήκες.

Η τετρακίνηση AMG Performance 4MATIC+ κατανέμει ηλεκτρονικά τη ροπή μεταξύ των δύο αξόνων, ενώ η αερανάρτηση AMG RIDE CONTROL με προσαρμοζόμενα αμορτισέρ συνδυάζει άνεση και δυναμική συμπεριφορά. Παράλληλα, η ενεργή πίσω αεροτομή και ο προαιρετικός ενεργός διαχύτης βελτιώνουν την αεροδυναμική απόδοση. Παρά τον αμιγώς ηλεκτρικό χαρακτήρα της, η GT 53 επιχειρεί να διατηρήσει τη χαρακτηριστική ακουστική εμπειρία της AMG. Το πρόγραμμα AMGFORCE Sport+ αναπαράγει τον ήχο ενός εξακύλινδρου κινητήρα, ενώ προσομοιώνει αλλαγές σχέσεων, προσφέροντας μια διαφορετική διάσταση στην ηλεκτρική οδήγηση.

Στο εσωτερικό κυριαρχούν η οδηγοκεντρική σχεδίαση, η κεντρική οθόνη 14 ιντσών και τα σπορ καθίσματα. Η πανοραμική οροφή SKY CONTROL διαθέτει δυνατότητα ηλεκτρονικής ρύθμισης της διαφάνειας, ενώ το σύστημα Response Control επιτρέπει στον οδηγό να προσαρμόζει την απόκριση του γκαζιού.

Η νέα Mercedes-AMG GT 53 4-Door Coupé, με τον συνδυασμό επιδόσεων, αυτονομίας και τεχνολογίας, φιλοδοξεί να αποτελέσει μια ολοκληρωμένη πρόταση στην κατηγορία των ηλεκτρικών Gran Turismo υψηλών επιδόσεων.