Η συζήτηση άνοιξε μετά τον θάνατο της 17χρονης μαθήτριας στην Κακοπετριά, τα αίτια του οποίου διερευνώνται. Η τραγωδία επανέφερε στο προσκήνιο το ζήτημα των μαθητικών εκδρομών, χωρίς να έχει τεκμηριωθεί οποιαδήποτε σύνδεσή της με τα περιστατικά παραβατικότητας που έχουν καταγραφεί κατά το παρελθόν. Οι τοποθετήσεις, ωστόσο, έφεραν στην επιφάνεια πρακτικές και αδυναμίες που ήταν γνωστές εδώ και χρόνια.

Ξεγελούν τους ελέγχους

Ιδιαίτερα αποκαλυπτικός ήταν ο αστυνομικός διευθυντής Μόρφου, Ναθαναήλ Δημητρίου. Όπως ανέφερε, η Αστυνομία πραγματοποιεί ελέγχους στα λεωφορεία που μεταφέρουν μαθητές στην Κακοπετριά, αναζητώντας απαγορευμένα αντικείμενα. Μόνο που ορισμένοι μαθητές έχουν βρει τρόπο να τους αποφεύγουν, φροντίζοντας να φτάνουν στην περιοχή νωρίτερα από την αναμενόμενη ώρα. Η Αστυνομία, από την πλευρά της, επιχειρεί να αναπροσαρμόζει τους ελέγχους με βάση τις πληροφορίες που συλλέγει.

Ακόμη και όταν, όμως, οι έλεγχοι πραγματοποιούνται, δεν εξασφαλίζεται ότι οι μαθητές δεν θα προμηθευτούν στη συνέχεια αλκοόλ. Ο κ. Δημητρίου αναφέρθηκε σε ενηλίκους που μεταβαίνουν στην περιοχή, κατόπιν συνεννόησης, προκειμένου να ανεφοδιάσουν μαθητές με ποτά. Πρόκειται για μια πρακτική που αποκαλύπτει τα όρια των αστυνομικών ελέγχων κατά την άφιξη των εκδρομέων.

Ο ίδιος περιέγραψε δύο διαφορετικές εικόνες: σχολεία των οποίων οι μαθητές επισκέπτονται την περιοχή χωρίς να προκαλούν προβλήματα και άλλα που, όπως ανέφερε, φτάνουν με άγριες διαθέσεις. Μάλιστα, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, μαθητές δύο σχολείων μετέφεραν στην Κακοπετριά μεταξύ τους αντιπαλότητα, για την οποία η Αστυνομία είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων από σχολική διεύθυνση.

Ποιος κάνει τις κρατήσεις;

Εξίσου σοβαρά ερωτήματα προέκυψαν για τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται οι εκδρομές. Η πρόεδρος της ΠΣΕΜ, Δέσποινα Κυπριανού, ανέφερε ότι η διοργάνωση γίνεται συνήθως από τα Κεντρικά Μαθητικά Συμβούλια, με τις σχολικές διευθύνσεις να γνωρίζουν πολλές φορές τι προγραμματίζεται, χωρίς όμως οι εκδρομές να αποτελούν επίσημη σχολική δραστηριότητα.

Δεν ακολουθείται, μάλιστα, ενιαία πρακτική. Σε ορισμένα σχολεία ετοιμάζονται έντυπα συγκατάθεσης των γονέων, ενώ σε άλλα δεν δίνονται καν τέτοια έντυπα.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης, Λοΐζος Κωνσταντίνου, υποστήριξε ότι, ενώ τα πρώτα χρόνια οι γονείς συμμετείχαν στη διαδικασία κράτησης, σήμερα σε αρκετές περιπτώσεις δεν εμφανίζονται καν. Ιδιαίτερη ανησυχία εξέφρασε για τις μεμονωμένες ενοικιαζόμενες κατοικίες, όπου, όπως ανέφερε, η κατάσταση είναι ακόμη δυσκολότερο να ελεγχθεί.

Το φαινόμενο, που άρχισε από ορισμένα σχολεία της Λευκωσίας, επεκτάθηκε πλέον και σε άλλες επαρχίες, ενώ, σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχουν κρατήσεις μέχρι και το τέλος Ιανουαρίου.

Ο νόμος και τα κενά του

Κι ενώ εκατοντάδες ανήλικοι μετακινούνται και διανυκτερεύουν χωρίς συνοδεία, το Υφυπουργείο Τουρισμού αναγνώρισε ότι η νομοθεσία για τα ξενοδοχεία και τα τουριστικά καταλύματα δεν περιλαμβάνει ειδικές πρόνοιες για την κράτηση και διαμονή ασυνόδευτων παιδιών κάτω των 18 ετών.

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΥΞΕ, Χρίστος Αγγελίδης, υποστήριξε ότι οι ξενοδοχειακές μονάδες δεν φιλοξενούν ανηλίκους χωρίς γονική συγκατάθεση, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι οι ξενοδόχοι βρίσκονται πολλές φορές αντιμέτωποι με καταστάσεις τις οποίες αδυνατούν να ελέγξουν. Τάχθηκε, ως εκ τούτου, υπέρ της θέσπισης συγκεκριμένων κανόνων.

Πέραν των νομοθετικών κενών, αναδείχθηκε και η ελλιπής εφαρμογή υφιστάμενων απαγορεύσεων. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας, Χρύσανθος Σαββίδης, έθεσε το ζήτημα της πώλησης αλκοόλ και καπνικών προϊόντων σε ανηλίκους, διερωτώμενος κατά πόσο διενεργούνται οι απαιτούμενοι έλεγχοι.

Η πρόταση των μαθητών

Την ώρα που οι αρμόδιοι αναζητούν λύσεις, η ΠΣΕΜ κατέθεσε συγκεκριμένη εισήγηση. Αντί της απαγόρευσης, προτείνει οι εκδρομές να οργανώνονται μέσα από τα σχολεία, με τη δημιουργία επιτροπής στην οποία θα συμμετέχουν μαθητές της Β΄ και Γ΄ Λυκείου και με την παρουσία συνοδών, είτε εκπαιδευτικών είτε εκπροσώπων των συνδέσμων γονέων.

Η Δέσποινα Κυπριανού ανέφερε ότι αντίστοιχες εισηγήσεις έχουν υποβληθεί στο Υπουργείο Παιδείας εδώ και χρόνια, με την ΠΣΕΜ να επισημαίνει τόσο τους κινδύνους για την ασφάλεια όσο και φαινόμενα οικονομικής εκμετάλλευσης μαθητών. Όπως ανέφερε, ορισμένες προγραμματισμένες εκδρομές έχουν ήδη ακυρωθεί.

Ευθύνες και νομοθέτηση

Η συζήτηση ανέδειξε την ανάγκη διαμόρφωσης πλαισίου, χωρίς να προκρίνεται η κατάργηση των εκδρομών. Ο Χρύσανθος Σαββίδης γνωστοποίησε την πρωτοβουλία για επεξεργασία πρότασης νόμου, ενώ ο Χρίστος Χριστοφίδης υπογράμμισε ότι η Πολιτεία πρέπει να ασχοληθεί με την πρόληψη των αντικοινωνικών συμπεριφορών και όχι μόνο με την καταστολή τους. Στην αξιοποίηση νομοθετικών πρακτικών άλλων χωρών, όπως η Γαλλία, αναφέρθηκε ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης.

Από την πλευρά του Γραφείου της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού έγινε γνωστό ότι έχουν ήδη αποσταλεί επιστολές στα αρμόδια υπουργεία και στην Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ζητώντας απαντήσεις για τα κενά που εντοπίζονται.

Η θέση που διατυπώθηκε ήταν σαφής: η γονική συγκατάθεση δεν απαλλάσσει την Πολιτεία από την ευθύνη προστασίας των παιδιών, ούτε η απαγόρευση αποτελεί τη μοναδική απάντηση σε ένα πρόβλημα που απαιτεί οργανωμένη πρόληψη και εποπτεία.