Σύμφωνα με το ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων EFE, η 27χρονη αναδείχθηκε νικήτρια στον μεγάλο τελικό που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης, 24 Νοεμβρίου, στο Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο, με τη συμμετοχή 116 διαγωνιζομένων.

Το στέμμα παρέδωσε στη Μπαρέτο η περσινή νικήτρια του διαγωνισμού, Φάτιμα Μπος από το Μεξικό. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Μελίσα Νούνιες από τη Δομινικανή Δημοκρατία και στην τρίτη η Κλάρα Βέγκας από τη Βενεζουέλα.

Miss Puerto Rico Jennifer Barreto has been crowned Miss Universe 2026! The 27-year-old beauty queen made history on home soil, securing Puerto Rico's sixth Miss Universe title and its first in 20 years. #JenniferBarreto #MissUniverse Photos: Getty https://t.co/nOEP4Qj2Zb — JustJared.com (@JustJared) November 25, 2026

Ποια είναι η Τζένιφερ Μπαρέτο

Με καταγωγή από το Σαν Σεμπαστιάν του Πουέρτο Ρίκο, η Μπαρέτο είναι ψυχολόγος και κοινωνική λειτουργός, παντρεμένη και μητέρα μιας επτάχρονης κόρης, της Πενέλοπε.

Έχει εργαστεί ως ειδικός σε θέματα πρόληψης στον αμερικανικό στρατό, ενώ έχει συνεργαστεί και με τον Σύνδεσμο Παιδιατρικού Διαβήτη του Πουέρτο Ρίκο.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η 27χρονη άρχισε μόλις φέτος να συμμετέχει σε διαγωνισμούς ομορφιάς, καταφέρνοντας μέσα σε λίγους μήνες να κατακτήσει τον διεθνή τίτλο.

#BREAKING : The TOP 5 finalists of Miss Universe 2026 have been announced! 🇵🇭 Philippines 🇳🇿 New Zealand 🇻🇪 Venezuela 🇩🇴 Dominican Republic 🇵🇷 Puerto Rico Who will take home the crown? #MissUniverse2026 #MissUniverse #Top5 #BeautyPageant #Philippines #NewZealand #Venezuela #DominicanRepublic #PuertoRico #TheFinalFive — upuknews (@upuknews1) November 25, 2026

Η αλλαγή των κανονισμών που άνοιξε τον δρόμο

Η νίκη της Μπαρέτο κατέστη δυνατή χάρη στην τροποποίηση των κανονισμών του Miss Universe, η οποία ανακοινώθηκε το 2022 και τέθηκε σε εφαρμογή από τη διοργάνωση του 2023, επιτρέποντας τη συμμετοχή παντρεμένων γυναικών και μητέρων.

Μέχρι τότε, η οικογενειακή κατάσταση και η μητρότητα αποτελούσαν λόγους αποκλεισμού από τον διαγωνισμό.

Σύμφωνα με το αμερικανικό περιοδικό People, στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν συνολικά δέκα μητέρες.

PUERTO RICO MAKES HISTORY! JENNIFER BARRETO CROWNED MISS UNIVERSE 2026! Jennifer Barreto of Puerto Rico has been crowned Miss Universe 2026! She becomes the first mother ever to win the prestigious title, bringing the crown home to Puerto Rico. #MissUniverse2026 #MissUniverse #JenniferBarreto #PuertoRico #MissUniverse #BeautyPageant #CrowningMoment #MU2026 — upuknews (@upuknews1) November 25, 2026

Έκτη κατάκτηση για το Πουέρτο Ρίκο

Με τη νίκη της, η Μπαρέτο έβαλε τέλος σε δύο δεκαετίες αναμονής για το Πουέρτο Ρίκο, το οποίο είχε κατακτήσει για τελευταία φορά τον τίτλο το 2006, με τη Ζουλέικα Ριβέρα.

Πρόκειται, επίσης, για τη δεύτερη φορά που εκπρόσωπος του Πουέρτο Ρίκο κατακτά τον τίτλο εντός έδρας, μετά τη νίκη της Ντενίς Κινιόνες το 2001.

Όπως ανακοίνωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Telemundo, το οποίο μετέδωσε ζωντανά τον διαγωνισμό, η πρώτη μεγάλη τηλεοπτική εμφάνιση της νέας Miss Universe μετά τη στέψη της θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, στη δημοφιλή παρέλαση για την Ημέρα των Ευχαριστιών στη Νέα Υόρκη.