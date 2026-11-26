Ο συνθέτης επιστρέφει δισκογραφικά με τη νέα του δουλειά «Σαλαμίνος 74, Ταμπούρια», επιχειρώντας μια στροφή προς το ρεμπέτικο τραγούδι. Ανάμεσα στις νέες συνθέσεις του ξεχωρίζουν τα τραγούδια «Φίδι» και «Προδοσία», τα οποία σχολιάζονται ήδη εκτενώς στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης.

Στο «Φίδι», ο Νίκος Καρβέλας αναφέρεται στην προδοσία από ένα πρόσωπο που είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη του, στην απογοήτευση που του προκάλεσε η συμπεριφορά του, αλλά και στην αδυναμία του απέναντι στην πολυτελή ζωή και τα χρήματα.

Οι αναφορές αυτές συνδέθηκαν με όσα είχαν προηγηθεί κατά τη δημόσια αντιπαράθεση του συνθέτη με την Άννα Βίσση και την ανταλλαγή ανακοινώσεων μεταξύ των δύο καλλιτεχνών. Ωστόσο, το όνομα της τραγουδίστριας δεν αναφέρεται στους στίχους, ενώ δεν έχει επιβεβαιωθεί από τον ίδιο τον Καρβέλα ότι το τραγούδι απευθύνεται σε εκείνη.

Στη Νέα Υόρκη η Άννα Βίσση

Την ίδια ώρα, η Άννα Βίσση βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, όπου εργάζεται για την επόμενη δισκογραφική της δουλειά, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην καλλιτεχνική της πορεία μετά τη ρήξη με τον επί χρόνια συνεργάτη της.

Η Κύπρια ερμηνεύτρια πραγματοποιεί ηχογραφήσεις στο Bentley House Studios, στο Χάρλεμ, όπου έχει εργαστεί και η Μαντόνα. Μάλιστα, η ίδια δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram φωτογραφία από το στούντιο.

Ο νέος δίσκος της αναμένεται να περιλαμβάνει συνθέσεις διαφορετικών δημιουργών και προγραμματίζεται να κυκλοφορήσει το φθινόπωρο του 2027.

Στο μεταξύ, στις 30 Νοεμβρίου αναμένεται να κυκλοφορήσει το τραγούδι «Κόντρα», σε ζωντανή ηχογράφηση από τη συναυλία που έδωσε η Άννα Βίσση τον περασμένο Σεπτέμβριο στο ΟΑΚΑ.