Σύμφωνα με νεότερο ρεπορτάζ του Reuters, οι διαβουλεύσεις ανέδειξαν τις αποκλίνουσες θέσεις των κυβερνήσεων τόσο για την κατανομή των ευρωπαϊκών κονδυλίων όσο και για τη συνέχιση της χρηματοδότησης της Ουκρανίας.

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Πέτερ Μαγιάρ, ανέφερε μετά τον πρώτο γύρο τοποθετήσεων των Ευρωπαίων ηγετών ότι οι πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας σήμερα είναι σχεδόν μηδενικές, εκφράζοντας αμφιβολίες ακόμη και για την προοπτική συμφωνίας πριν από τα Χριστούγεννα.

Η Βουλγαρία διαφοροποιεί τη στάση της

Η σημαντικότερη εξέλιξη στο ζήτημα της χρηματοδότησης της Ουκρανίας αφορά τη διαφοροποίηση της στάσης της Βουλγαρίας, η οποία εμφανίζεται πλέον διατεθειμένη να συμμετάσχει υπό προϋποθέσεις στο νέο ευρωπαϊκό δάνειο ύψους 45 δισ. ευρώ προς το Κίεβο.

Ο Βούλγαρος πρωθυπουργός, Ρούμεν Ράντεφ, δήλωσε ότι η χώρα του θα συμμετάσχει στο σκέλος του δανείου που αφορά τη μη στρατιωτική στήριξη της Ουκρανίας, ύψους 20 δισ. ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια της συμβιβαστικής πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία προβλέπει τον διαχωρισμό του δανείου σε δύο σκέλη, με 25 δισ. ευρώ να προορίζονται για στρατιωτική βοήθεια και 20 δισ. ευρώ για άλλες ανάγκες της Ουκρανίας.

Η Βουλγαρία συγκαταλεγόταν μέχρι πρότινος στις τέσσερις χώρες που αντιτίθεντο στη συμμετοχή τους στον νέο χρηματοδοτικό μηχανισμό, μαζί με την Ουγγαρία, τη Σλοβακία και την Τσεχία.

Μελόνι: Απέχουμε έτη φωτός από μια συμφωνία

Τις έντονες επιφυλάξεις της Ιταλίας για την πρόταση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, εξέφρασε η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

«Απέχουμε έτη φωτός από μια λύση», δήλωσε, σύμφωνα με το Reuters, διαμηνύοντας ότι η Ρώμη δεν προτίθεται να εγκρίνει έναν προϋπολογισμό που θα συνεπάγεται αύξηση της ιταλικής συνεισφοράς και ταυτόχρονη μείωση των κονδυλίων που λαμβάνει η χώρα.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός εξέφρασε, παράλληλα, την ανησυχία της για το ενδεχόμενο επέκτασης του πολέμου στη Μεσόγειο, στον απόηχο της επίθεσης εναντίον ρωσικού στρατιωτικού πλοίου στα λιβυκά ύδατα.

Επιμένει στις θέσεις της η Ολλανδία

Από την πλευρά του, ο Ολλανδός πρωθυπουργός, Ρομπ Γέτεν, ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνησή του δεν είναι διατεθειμένη να αποδεχθεί την πρόταση που βρίσκεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Ζήτησε περαιτέρω μείωση του συνολικού ύψους του προϋπολογισμού και αναθεώρηση των χρηματοδοτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, καλώντας τον Αντόνιο Κόστα να παρουσιάσει βελτιωμένη πρόταση.

Η μάχη για τα 1,58 τρισ. ευρώ

Σύμφωνα με το Reuters, η τελευταία πρόταση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την περίοδο 2028-2034 προβλέπει συνολικό προϋπολογισμό ύψους 1,582 τρισ. ευρώ.

Περίπου 740 δισ. ευρώ προορίζονται για τη στήριξη του αγροτικού τομέα και των οικονομικά ασθενέστερων περιφερειών της Ένωσης, ενώ 140 δισ. ευρώ προβλέπονται για την αποπληρωμή του δανεισμού της περιόδου της πανδημίας.

Σύμφωνα με το Euronews, οι διαφωνίες μεταξύ των χωρών που συνεισφέρουν περισσότερα στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό από όσα λαμβάνουν και εκείνων που είναι καθαροί αποδέκτες ευρωπαϊκών κονδυλίων εξακολουθούν να αποτελούν βασικό εμπόδιο στις διαπραγματεύσεις.

Ο στόχος του Δεκεμβρίου

Ο Αντόνιο Κόστα έχει θέσει ως στόχο τη σύγκλιση των θέσεων των κρατών-μελών σε τρία βασικά ζητήματα: το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού, την κατανομή των κονδυλίων μεταξύ των διαφορετικών προτεραιοτήτων και την εξεύρεση νέων πηγών εσόδων, ώστε να περιοριστεί η επιβάρυνση των εθνικών προϋπολογισμών.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου υπενθύμισε ότι για την έγκριση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου απαιτείται ομοφωνία, καλώντας τους Ευρωπαίους ηγέτες να επιδείξουν διάθεση συμβιβασμού.

Το ζητούμενο της παρούσας Συνόδου είναι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την επίτευξη συμφωνίας κατά την επόμενη συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών, στις 17 και 18 Δεκεμβρίου.

Πηγές: Reuters / Euronews