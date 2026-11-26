Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ρίγα της Λετονίας, ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνει η Σόφια της Βουλγαρίας, αφήνοντας πίσω της παραδοσιακούς χριστουγεννιάτικους προορισμούς της Κεντρικής Ευρώπης.

Όπως αναφέρουν το Forbes και το Euronews, η φετινή ψηφοφορία κατέγραψε αριθμό ψήφων-ρεκόρ, συγκεντρώνοντας 1.897.783 ψήφους από ταξιδιώτες 176 χωρών μέσα σε μόλις οκτώ ημέρες. Από τους 27 υποψήφιους προορισμούς, οι 20 που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους συμπεριλήφθηκαν στην τελική κατάταξη.

Η Κραϊόβα στην κορυφή της Ευρώπης

Η πόλη της νοτιοδυτικής Ρουμανίας κατακτά για τρίτη φορά την πρώτη θέση του διαγωνισμού. Κατά την περσινή διοργάνωση υποδέχθηκε περισσότερους από 2,5 εκατ. επισκέπτες.

Με κεντρικό θέμα για φέτος το «Βασίλειο των Ξωτικών», η Κραϊόβα έχει μεταμορφώσει τις κεντρικές πλατείες και τους δρόμους της, με περισσότερα από δύο εκατομμύρια χριστουγεννιάτικα φωτάκια.

Περισσότεροι από 100 εκθέτες προσφέρουν παραδοσιακά προϊόντα, γλυκά και χειροποίητα δώρα, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει συναυλίες, θεματικά χωριά και δραστηριότητες για παιδιά.

Η χριστουγεννιάτικη αγορά άνοιξε στις 13 Νοεμβρίου και θα λειτουργεί έως τις 3 Ιανουαρίου 2027.

Στη δεύτερη θέση η Ρίγα

Η πρωτεύουσα της Λετονίας ξεχωρίζει για τον εντυπωσιακό εορταστικό φωτισμό της, τις παραδοσιακές αγορές και τη μεσαιωνική αρχιτεκτονική της Παλιάς Πόλης.

Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν παραδοσιακά χειροτεχνήματα και τοπικά προϊόντα, αλλά και να περιηγηθούν στα ιστορικά αξιοθέατα της πόλης.

Η αγορά θα λειτουργεί από τις 27 Νοεμβρίου έως τις 3 Ιανουαρίου 2027.

Η διάκριση της Σόφιας

Η βουλγαρική πρωτεύουσα εξασφάλισε την τρίτη θέση, συγκεντρώνοντας 223.100 ψήφους, μόλις 610 λιγότερες από τη Ρίγα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου της Σόφιας, η πόλη υποδέχεται φέτος τις γιορτές με περισσότερες χριστουγεννιάτικες αγορές, εκτεταμένο στολισμό, συναυλίες και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το Sofia Christmas Fest, μπροστά από το Εθνικό Μέγαρο Πολιτισμού, με περισσότερους από 90 εκθέτες και παγοδρόμιο.

Οι πρώτες έξι θέσεις της διεθνούς κατάταξης:

Θέση Προορισμός Χώρα

1 Κραϊόβα Ρουμανία

2 Ρίγα Λετονία

3 Σόφια Βουλγαρία

4 Λισαβόνα – Wonderland Lisboa Πορτογαλία

5 Άστι, Γκοβόνε και Σαν Νταμιάνο ντ' Άστι Ιταλία

6 Σαλαμάνκα Ισπανία

Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά το γεγονός ότι η Γερμανία θεωρείται η κοιτίδα της παράδοσης των χριστουγεννιάτικων αγορών, ο πρώτος γερμανικός προορισμός στη φετινή κατάταξη είναι η Τρίερ, η οποία βρίσκεται στη 14η θέση.

Ο οργανισμός European Best Destinations διευκρινίζει ότι η κατάταξη προκύπτει από ανοικτή ψηφοφορία του κοινού και αποτυπώνει τόσο τις ταξιδιωτικές εμπειρίες όσο και τις προτιμήσεις των συμμετεχόντων για μελλοντικά ταξίδια, χωρίς να αποτελεί επιστημονική έρευνα.

Πηγές: European Best Destinations – Best Christmas Markets in Europe 2027 / Forbes / Euronews