«Έχουμε ολοκληρώσει εδώ και καιρό τα γυρίσματα της ταινίας και εκείνος έκανε εξαιρετική δουλειά για εμάς», δήλωσε ο επικεφαλής της Marvel, Κέβιν Φάιγκι, στο Entertainment Weekly. «Αυτή την περίοδο εξετάζουμε πώς μπορούμε να ετοιμάσουμε κάτι που θα τιμά και θα αποδίδει τον σεβασμό που αξίζει στον φίλο μας», πρόσθεσε.

Ο σκηνοθέτης Τζο Ρούσο περιέγραψε τον Xavier ως «τη συνείδηση της ταινίας» και αναφέρθηκε σε μια σκηνή του με τον Ίαν ΜακΚέλεν, τον οποίο χαρακτήρισε καλύτερό του φίλο. Όπως είπε, πρόκειται για μια ιδιαίτερα συναισθηματική στιγμή με θέμα τη συγχώρεση, η οποία αποκτά ξεχωριστή σημασία μετά τον θάνατο του Στιούαρτ.

Ο ηθοποιός πέθανε στις 28 Οκτωβρίου, σε ηλικία 86 ετών, στο σπίτι του στο Λος Άντζελες. Σύμφωνα με το Entertainment Weekly, του είχε προταθεί να συμμετάσχει τόσο στο «Avengers: Doomsday» όσο και στο «Avengers: Secret Wars», που αναμένεται στα τέλη του 2027. Εκείνος επέλεξε να συμμετάσχει μόνο στην πρώτη ταινία. Αυτή ήταν η ένατη και τελευταία φορά που ενσάρκωσε τον γνωστό χαρακτήρα των «X-Men», σύμφωνα με το Variety.

Ο Φάιγκι θυμήθηκε ότι, την τελευταία ημέρα των γυρισμάτων του, ο Στιούαρτ σηκώθηκε και απευθύνθηκε σε όλο το συνεργείο. «Δεν γνωρίζαμε απαραίτητα πως θα ήταν η τελευταία του ημέρα σε κινηματογραφικό πλατό, όμως μας έδινε την εντύπωση ότι ο ίδιος το πίστευε», είπε.

Ο Άντονι Ρούσο στάθηκε στη δύναμη ψυχής του ηθοποιού. «Ήταν εμφανές ότι αντιμετώπιζε δυσκολίες με την υγεία του, κι όμως κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια για να δώσει μια δυνατή ερμηνεία και να είναι παρών για εμάς ως σκηνοθέτες, για τους υπόλοιπους ηθοποιούς και για το συνεργείο», δήλωσε.

«Μπορούσες να καταλάβεις ότι δεν επρόκειτο απλώς για την προσπάθεια ενός ηθοποιού να έρθει στο γύρισμα και να προσφέρει την παρουσία, την ερμηνεία και την εμπειρία του στους άλλους, μέσα από τη συνεργασία. Ήταν ένας άνθρωπος που αντιμετώπιζε πολύ σοβαρές προκλήσεις σε επίπεδο υγείας και παρ' όλα αυτά επέλεξε να βρίσκεται εκεί και να κάνει τη δουλειά του. Το γεγονός ότι κατάφερε να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να παραδώσει την ερμηνεία που έδωσε στην ταινία, αλλά και να προσφέρει σε όλους μας αυτή την εμπειρία συνεργασίας, έκανε τη στιγμή εξαιρετικά φορτισμένη συναισθηματικά», πρόσθεσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ