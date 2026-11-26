Βάσει της συμφωνίας, οι Δημοκράτες θα αναλάβουν τέσσερα υπουργεία: Εσωτερικής Ασφάλειας, Εργασίας και Πρόνοιας, Επικοινωνιών και Πολιτισμού και Αθλητισμού. Ο Γκολάν προορίζεται να διαδεχθεί τον Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ στο υπουργείο που σήμερα ονομάζεται Εθνικής Ασφάλειας.

Το κόμμα εξασφαλίζει επίσης την προεδρία της Επιτροπής Συντάγματος της Κνέσετ και θέση στην επιτροπή επιλογής δικαστών, έχοντας, ωστόσο, υποχωρήσει στις διεκδικήσεις του για τα υπουργεία Δικαιοσύνης και Παιδείας. Σύμφωνα με τους Δημοκράτες, η συμφωνία περιλαμβάνει δέσμευση για κατάργηση της δικαστικής μεταρρύθμισης της απερχόμενης κυβέρνησης.

Η συμφωνία βάζει, τουλάχιστον προς το παρόν, τέλος στη ρήξη που προκάλεσε η συνέχιση των επαφών του Άιζενκοτ με το Λικούντ για κυβέρνηση ενότητας. Ο Γκολάν είχε αναστείλει τις συνομιλίες την Τρίτη, καταγγέλλοντας το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Νετανιάχου. Η σημερινή εξέλιξη δείχνει ότι ο Άιζενκοτ επιταχύνει το σχέδιο για κυβέρνηση από το στρατόπεδο της αλλαγής, στο οποίο έχει ήδη συμφωνήσει να συμμετάσχει και ο Αβίγκντορ Λίμπερμαν.

Η συγκέντρωση της απαιτούμενης πλειοψηφίας παραμένει δύσκολη. Τα κόμματα του Άιζενκοτ, του Γκολάν και του Λίμπερμαν διαθέτουν συνολικά 36 έδρες. Μαζί με τις 12 έδρες του Ναφτάλι Μπένετ, ο οποίος δεν έχει υπογράψει ακόμη συμφωνία, φτάνουν τις 48. Αν προστεθούν οι επτά βουλευτές της υπερορθόδοξης Ενωμένης Τορά, η δύναμή τους θα ανέλθει στις 55 έδρες. Για να φτάσουν στις 61, χρειάζονται και τις έξι έδρες του Σας, το οποίο εξακολουθεί να στηρίζει τον Νετανιάχου.

Μια κυβέρνηση 55 εδρών θα μπορούσε, εναλλακτικά, να εξασφαλίσει αρχική ψήφο εμπιστοσύνης με την κατάλληλη στήριξη ή αποχή των αραβικών κομμάτων. Η Ενωμένη Τορά, από την πλευρά της, ζητεί συγκεκριμένες εγγυήσεις για το καθεστώς των σπουδαστών των θρησκευτικών σχολών και δεν έχει ανακοινώσει αν θα συμμετάσχει.

Ο Μπένετ επιβεβαίωσε σήμερα ότι συνομιλεί με τον Νετανιάχου και συνεργάτες του, λέγοντας ότι προτιμά κυβέρνηση ενότητας με πρωθυπουργό τον Άιζενκοτ. Θεωρεί προβληματικό ένα κυβερνητικό σχήμα που θα χρειαστεί να κάνει παραχωρήσεις στους υπερορθόδοξους για τη στρατιωτική θητεία ή θα εξαρτάται από αραβικές ψήφους. Διευκρίνισε, πάντως, ότι το κόμμα του δεν θα ενταχθεί στο στρατόπεδο Νετανιάχου.

Το ενδεχόμενο αντικατάστασης του Μπεν Γκβιρ προκάλεσε την οργισμένη αντίδρασή του. Χαρακτήρισε το υπό διαμόρφωση κυβερνητικό σχήμα «αριστερή κυβέρνηση με στεροειδή» και κατηγόρησε τον Γκολάν ότι θα ανατρέψει την πολιτική του για την εσωτερική ασφάλεια. Ο Μπεν Γκβιρ δεν περιλαμβάνεται στο κυβερνητικό σχέδιο που συζητούν οι Άιζενκοτ και Γκολάν.

Το επιτελείο του Άιζενκοτ επιδιώκει να ολοκληρώσει τις συμφωνίες τις επόμενες ημέρες και εξετάζει το ενδεχόμενο ορκωμοσίας ακόμη και την Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου. Προηγουμένως, θα πρέπει να εξασφαλίσει τη συναίνεση του Μπένετ, να ολοκληρώσει τη συμφωνία με την Ενωμένη Τορά και να γνωρίζει τη στάση των αραβικών κομμάτων.

Η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης που έχει ο Άιζενκοτ λήγει στις 6 Δεκεμβρίου, με δυνατότητα παράτασης. Ο Νετανιάχου παραμένει υπηρεσιακός πρωθυπουργός μέχρι να δοθεί ψήφος εμπιστοσύνης σε νέα κυβέρνηση.

Πηγή: ΚΥΠΕ