Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, σε ανακοίνωσή του, απορρίπτει το ψήφισμα, υποστηρίζοντας ότι περιέχει μεροληπτικούς και αβάσιμους ισχυρισμούς.

Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση «δεν έχει καμία απολύτως εξουσία όσον αφορά την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών», κατηγορώντας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι επικαλείται την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών για τη λήψη αποφάσεων που υπαγορεύονται από πολιτικά κίνητρα και αγνοούν, κατά την ίδια, το διεθνές δίκαιο.

Παράλληλα, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών υποστηρίζει ότι η εδραίωση της ειρήνης και της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο προϋποθέτει την προώθηση του διαλόγου, της καλής γειτονίας, του σεβασμού και της συνεργασίας, καλώντας τους Ευρωπαίους αξιωματούχους να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση.

Στήριξη σε Κύπρο και Ελλάδα από το Ευρωκοινοβούλιο

Νωρίτερα την Πέμπτη, η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο ενέκρινε ψήφισμα με το οποίο επαναβεβαιώνει τη θέση της ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι άκυρο, παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα.

Οι ευρωβουλευτές ζητούν την ακύρωση του μνημονίου και των συναφών συμφωνιών για τους υδρογονάνθρακες, καλώντας το Συμβούλιο της ΕΕ να εξετάσει την επιβολή στοχευμένων κυρώσεων, εφόσον η εφαρμογή του οδηγήσει σε παραβιάσεις κυριαρχικών δικαιωμάτων κρατών μελών.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου – Ελλάδας, Great Sea Interconnector, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να καλεί την Άγκυρα να απέχει από οποιαδήποτε παρέμβαση στην υλοποίηση του έργου.

Στην επίσημη εφημερίδα της Λιβύης το μνημόνιο

Οι εξελίξεις σημειώνονται μία ημέρα μετά τη δημοσιοποίηση της συμφωνίας στην επίσημη εφημερίδα του λιβυκού κοινοβουλίου, με την οποία, σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο Anadolu, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες επικύρωσής της.

Υπενθυμίζεται ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχαν εκφράσει ήδη από τις 20 Οκτωβρίου την αντίθεσή τους στην επικύρωση του μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης, επαναλαμβάνοντας τη θέση της ΕΕ περί ακυρότητας της συμφωνίας και εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους προς την Κύπρο και την Ελλάδα.