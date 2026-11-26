Σε σύντομη δήλωση που δημοσιεύτηκε σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, οι δύο αστέρες του Χόλιγουντ δεν αποκάλυψαν λεπτομέρειες για τη συμφωνία σχετικά με το Château Miraval, κτήμα στην περιοχή Βαρ της νότιας Γαλλίας. Η ιδιοκτησία του είχε εξελιχθεί σε ένα από τα βασικά σημεία διαμάχης στο ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο διαζύγιό τους.

«Καταλήξαμε σε φιλικό διακανονισμό προς το συμφέρον της οικογένειάς μας και δεν θα κάνουμε κανένα περαιτέρω σχόλιο», ανέφερε η δήλωση.

Ο Πιτ, 62 ετών, και η Τζολί, 51 ετών, συνεργάστηκαν το 2011 με οικογένεια οινοποιών για την παραγωγή ενός ροζέ κρασιού.

Το κτήμα βρέθηκε στο επίκεντρο της διαμάχης μετά τον χωρισμό τους το 2016, έπειτα από 12 χρόνια μαζί, και ακολούθησαν μακροχρόνιες δικαστικές αντιπαραθέσεις.

Τον Φεβρουάριο του 2022, ο Μπραντ Πιτ κατηγόρησε την Τζολί ότι παραβίασε τα δικαιώματά του, όταν πούλησε το μερίδιό της στον αμπελώνα σε θυγατρική του ομίλου Stoli, που ανήκει σε δισεκατομμυριούχο ρωσικής καταγωγής.

Σε δικαστικά έγγραφα, ο ηθοποιός υποστήριξε ότι «η Αντζελίνα Τζολί προσπαθούσε να τον βλάψει» σε σχέση με την πώληση της περιουσίας.

Η Τζολί απάντησε με νομική αντεπίθεση, κατηγορώντας τον πρώην σύζυγό της ότι ενήργησε από «εκδίκηση».

Υποστήριξε επίσης ότι ο Πιτ αρνήθηκε να αγοράσει τις μετοχές της στην περιουσία, επειδή εκείνη δεν ήθελε να υπογράψει συμφωνία εμπιστευτικότητας «που θα τον εμπόδιζε συμβατικά να μιλήσει για τη σωματική και συναισθηματική κακοποίηση» που, όπως ανέφερε, υπέστη η ίδια και τα παιδιά τους.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, η Τζολί αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε καβγά που σημειώθηκε σε ιδιωτικό τζετ το 2016.

Το πρώην ζευγάρι, που είχε το παρατσούκλι «Μπραντζελίνα», γνωρίστηκε στα γυρίσματα της ταινίας «Mr. and Mrs. Smith», η οποία κυκλοφόρησε το 2005 και στην οποία πρωταγωνίστησαν και οι δύο.

Πηγή: ΚΥΠΕ