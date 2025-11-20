Μαλλιά-κουβάρια για τα φάρμακα στον ΔΗΣΥ

Η αντιπαράθεση για τα ονομαστικά φάρμακα προκάλεσε χθες εσωκομματικές εξελίξεις στον ΔΗΣΥ, με τον Μίλτο Μιλτιάδους να παραιτείται από το συμβούλιο παρακολούθησης του κυβερνητικού έργου, μετά τις δηλώσεις του Ευθύμιου Δίπλαρου κατά της ΟΣΑΚ. Ο κ. Μιλτιάδους, εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας στο δ.σ. του ΟΑΥ, χαρακτήρισε «φαιδρά» όσα λέγονται για τα ονομαστικά φάρμακα, ενώ ο κ. Δίπλαρος απάντησε ότι η παραίτηση θεωρείται αποδεκτή. Στη συζήτηση παρενέβη και ο πρώην υπουργός Υγείας Γιώργος Παμπορίδης, εκφράζοντας «βαθιά θλίψη» για την παραίτηση και σημειώνοντας ότι οι χρόνια πάσχοντες και όσοι υπηρετούν τα δικαιώματά τους δεν μπορεί να λοιδορούνται από κανέναν.
