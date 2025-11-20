Είτε με κουκούλα, είτε χωρίς

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Με αφορμή τις διαρροές διαφόρων ιδιωτικών συνομιλιών, που πάει να γίνει λίγο της μόδας στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια, η πραγματικότητα είναι ότι δείχνουν σε μεγάλο βαθμό το ηθικό επίπεδο της κοινωνίας μας και ειδικά της πολιτικής ζωής. Όπως λέει και η φράση, «τη ρουφιανιά πολλοί αγάπησαν, τον ρουφιάνο κανείς». Μπορεί το περιεχόμενο να είναι ουσιαστικό και μας δείχνει πολλά για τη συμπεριφορά ανθρώπων που το παίζουν Ρομπέν των δασών -και γι’ αυτό οφείλουν να δώσουν απαντήσεις- αλλά αυτοί που τις φέρνουν στη δημοσιότητα δεν εξυψώνονται, ούτε θα πάρουν έξτρα ψήφους κάνοντας τους ρουφιάνους. Αυτός, όμως, που θέλει να γίνει σωτήρας μας, πιστεύει ότι το να μιλάς με «κουκούλα» είναι σωστό; 

