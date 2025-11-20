Σχέδιο Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία - Το παρασκήνιο των διαβουλεύσεων με Μόσχα και Κίεβο

Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού απέναντι στη ρωσική «απειλή», εν μέσω φόβων για κλιμάκωση, παραμένει η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ. Την ίδια ώρα πυρετώδεις είναι οι διπλωματικές διαβουλεύσεις, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, στις οποίες κεντρικό ρόλο έχει σχέδιο 28 σημείων του Τραμπ, κατά τα πρότυπα εκείνου της Γάζας.

Γεγονότα ενδεικτικά του κλίματος ανησυχίας που επικρατεί στην Ευρώπη, είναι τόσο η κινητοποίηση σε Πολωνία και Ρουμανία τις τελευταίες ώρες, όσο και η και ο συναγερμός στις βρετανικές ένοπλες δυνάμεις μετά τον εντοπισμό ρωσικού κατασκοπευτικού πλοίου κοντά στις ακτές του Ηνωμένου Βασιλείου.

Συγκεκριμένα, πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη απογειώθηκαν την Τετάρτη για να διασφαλίσουν τον εναέριο χώρο μετά τις ρωσικές αεροπορικές επιδρομές στη δυτική Ουκρανία κοντά στα σύνορα με την Πολωνία.

Μαχητικά απογείωσε και η Ρουμανία όταν ένα μη επανδρωμένο εναέριο όχημα παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο της στη διάρκεια ρωσικής επίθεσης σε ουκρανική υποδομή κοντά στα σύνορα.

Από την πλευρά του ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τον Πούτιν με αφορμή την παρουσία του ρωσικού κατασκοπευτικού πλοίου τόσο κοντά στην Βρετανία.

BREAKING: Defence secretary John Healey says British forces were hit by lasers while tracking a Russian spy ship on the edge of UK waters north of Scotland.https://t.co/P3KxMSLHAM



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/1CKIXFFhgd — Sky News (@SkyNews) November 19, 2025

Συνεχίζει τις επιθέσεις κατά ουκρανικών στόχων η Μόσχα

Η Μόσχα πάλι συνεχίζει να σφυροκοπά ουκρανικούς στόχους. Είκοσι τουλάχιστον άνθρωποι σκοτώθηκαν και 66 τραυματίτηκαν από ρωσικό πλήγμα στην Τερνοπίλ, στη δυτική Ουκρανία, έκαναν γνωστό οι Αρχές. Μια σειρά εκρήξεων ακούστηκε στις πόλεις Λβιβ και Τερνόπιλ της δυτικής Ουκρανίας, λίγες ώρες αφότου ο στρατός της Ουκρανίας προειδοποίησε για υψηλή απειλή ρωσικών επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Across many of our regions, work is underway to address the aftermath of Russia’s attack. It is confirmed that Russia launched more than 470 attack drones and 48 missiles of various types against Ukraine overnight – one ballistic and the rest cruise missiles.



In Ternopil,… pic.twitter.com/EwQmc6Nv1S — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 19, 2025

Παρασκηνιακές διαβουλεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται μία σειρά από πρωτοβουλίες που λαμβάνει η κυβέρνηση Τραμπ η οποία κινητοποιεί υψηλόβαθμους αξιωματούχους τους οποίους στέλνει σε Κίεβο και Τουρκία, ενώ παράλληλα προωθεί σχέδιο 28 σημείων, κατά τα πρότυπα εκείνου της Γάζας, με στόχο την ειρήνη στην Ουκρανία μέσα από μυστικές συνομιλίες με τη Μόσχα.

Το μυστικό σχέδιο 28 σημείων του Τραμπ

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει συντάξει κρυφά, ένα νέο σχέδιο για τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία σε συνεννόηση με τη Ρωσία, ανέφερε το Axios την Τρίτη (18/11), επικαλούμενο Αμερικανούς και Ρώσους αξιωματούχους.

Ο Αντριι Γερμάκ, ο προσωπάρχης της ουκρανικής προεδρίας και δεξί χέρι του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τους εκπροσώπους της αμερικανικής κυβέρνησης και τον απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ καθώς εργάζονται για την επίτευξη δίκαιης και σταθερής ειρήνης για την Ουκρανία.

«Ολες οι προγραμματισμένες συναντήσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα και σε επαγγελματική ατμόσφαιρα», διαβεβαίωσε ο Γερμάκ.

Το Κρεμλίνο πάλι επίσημα δηλώνει ότι δεν έχει υπάρξει κάτι νεότερο για πιθανές ειρηνευτικές προτάσεις μετά τη σύνοδο κορυφής των προέδρων Πούτιν-Τραμπ τον Αύγουστο στην Αλάσκα.

«Δεν έχουμε τίποτα νέο να μοιραστούμε μαζί σας σχετικά με αυτό το θέμα», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ σε ενημέρωση του Τύπου στην οποία παρευρέθηκε το AFP.

Τι προβλέπει το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία

Όπως και στο σχέδιο για τη Γάζα, η πρόταση Τραμπ αναφέρεται σε μια σειρά από θέματα όπως η «ειρήνη στην Ουκρανία, οι εγγυήσεις ασφαλείας, η ασφάλεια στην Ευρώπη και τις μελλοντικές σχέσεις των ΗΠΑ με τη Ρωσία και την Ουκρανία», σύμφωνα με πηγές του Axios.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, ηγείται της διαμόρφωσης του σχεδίου και «έχει συζητήσει εκτενώς για αυτό με τον Ρώσο απεσταλμένο Κίριλ Ντμίτριεφ», όπως αποκάλυψε αξιωματούχος των ΗΠΑ.

Επικαλούμενο Ουκρανό αξιωματούχο, το Axios ανέφερε ότι ο Γουίτκοφ συζήτησε το σχέδιο με τον Ρουστέμ Ουμέροφ, σύμβουλο ασφαλείας του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα στο Μαϊάμι.

Ένας άλλος αξιωματούχος των ΗΠΑ αποκάλυψε στο Axios ότι ο Λευκός Οίκος είχε αρχίσει να ενημερώνει Ευρωπαίους αξιωματούχους για την πρόταση.

Αντιπροσωπεία υψηλού επιπέδου στο Κίεβο

Παράλληλα ο πρόεδρος Τραμπ έστειλε μια αντιπροσωπεία υψηλού επιπέδου του Πενταγώνου στο Κίεβο για συνομιλίες, όπως αποκαλύπτει η Wall Street Journal.

Συγκεκριμένα ο Υπουργός Στρατού Νταν Ντρίσκολ, μαζί με δύο στρατηγούς τεσσάρων αστέρων του Στρατού, επρόκειτο να πραγματοποιήσουν συζητήσεις με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και άλλους Ουκρανούς αξιωματούχους, καθώς και κορυφαίους στρατιωτικούς.

Αφότου ο Τραμπ ανέλαβε την εξουσία τον Ιανουάριο, οι επισκέψεις υψηλόβαθμων αξιωματούχων της κυβέρνησής του στο Κίεβο είναι σπάνιες, με τις περισσότερες επαφές να γίνονται σε τρίτες χώρες ή μέσω τηλεδιάσκεψης. Η επίσκεψη του Ντρίσκολ και των άλλων αξιωματούχων είναι ως εκ τούτου πολύ ασυνήθιστη.

Ο Ντρίσκολ σχεδιάζει να συναντηθεί με Ρώσους αξιωματούχους σε μεταγενέστερη ημερομηνία για το θέμα.

Γιατί ο Λευκός Οίκος στέλνει στρατιωτικούς

Ο λόγος που ο Λευκός Οίκος απευθύνθηκε στον Ντρίσκολ και σε ανώτερους στρατιωτικούς για αυτή την αποστολή είναι ότι εν μέρει ελπίζει ότι η Μόσχα μπορεί να ανταποκριθεί καλύτερα σε στρατιωτικούς μεσολαβητές, καθώς και λόγω της απογοήτευσης από προηγούμενες, σε μεγάλο βαθμό άκαρπες προσπάθειες σύμφωνα με την Wall Street Journal.

Η επίσκεψη στο Κίεβο πραγματοποιείται ενώ ρωσικές δυνάμεις προχωρούν σταδιακά σε τμήματα της γραμμής του μετώπου και αυξάνουν τις επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα σε ουκρανικές πόλεις και ενεργειακές υποδομές, ενώ οι δυτικοί σύμμαχοι του Κιέβου αναζητούν νέους τρόπους για να συνεχίσουν τις προμήθειες όπλων και πυρομαχικών.

Στην Τουρκία ο Ζελένσκι

Στο μεταξύ στην Τουρκία για επαφές με την ηγεσία της χώρας θα βρεθεί την Τετάρτη (19/11) ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο ίδιος ανέφερε ότι στόχος της επίσκεψής του είναι με τη βοήθεια της Άγκυρας να «αναζωογονήσει τις διαπραγματεύσεις» για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ζελένσκι είπε ακόμη ότι η Ουκρανία έχει «αναπτύξει λύσεις που θα προτείνουμε στους εταίρους μας».

«Η ύψιστη προτεραιότητα της Ουκρανίας είναι να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να πλησιάσει το τέλος του πολέμου», πρόσθεσε.

Ενδιαφέρον έχει ότι στις συνομιλίες με τον Ζελένσκι θα δώσει το παρών ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος είναι και ο αρχιτέκτονας του σχεδίου των 28 σημείων με το οποίο ο Τραμπ θέλει να βάλει ένα τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία, όπως έγινε και με τη Γάζα.

Πηγή: cnn.gr