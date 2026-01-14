Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ισπανία: Η τέως βασίλισσα Σοφία ακύρωσε τις επίσημες δραστήριότητές της - Φθίνουσα η υγεία της αδερφή της Ειρήνης

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση της Ειρήνης ήταν στο γάμο του ανιψιού της Νικόλαου Ντε Γκρες με τη Χρυσή Βαρδινογιάννη.

Η τέως βασίλισσα Σοφία ακύρωσε όλες τις επίσημες δραστηριότητές της για αυτή την εβδομάδα καθώς η 83χρονη αδερφής της, Ειρήνη, αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση της Ειρήνης ήταν στο γάμο του ανιψιού της Νικόλαου Ντε Γκρες με τη Χρυσή Βαρδινογιάννη στην Αθήνα, τον Φεβρουάριο του 2025, όπου προσήλθε με αναπηρικό αμαξίδιο.

Έκτοτε, αποσύρθηκε από τις επίσημες εκδηλώσεις.

Η κατάσταση της υγείας της Ειρήνης

Σύμφωνα με το ισπανικό περιοδικό HOLA, η 87χρονη Σοφία, ακύρωσε τις επίσημες δραστηριότητές της επειδή δεν θέλει να φύγει από το Παλάτι Zarzuela, για να μπορεί να είναι δίπλα στην αγαπημένη της αδερφή. 

«Η παρακμή της υγείας της Ειρήνης είναι καθημερινό φαινόμενο και η ζωή της ξεθωριάζει», σύμφωνα με το περιοδικό. 

Η Ειρήνη πάσχει εδώ και χρόνια από γνωστική νόσο. Από την πρώτη στιγμή, η Σοφία έχει θέσει ως απόλυτη προτεραιότητα να βρίσκεται δίπλα της.

Με πληροφορίες από HOLA

