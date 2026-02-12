Δρομολαξιά: «Ζούγκλα το Aero Center»

«Θολό» παραμένει το τοπίο όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς του μισοτελειωμένου κτηρίου Aero Center στον Δήμο Δρομολαξιάς-Μενεού. Κι όλα αυτά 12 χρόνια μετά τη δίκη για το γνωστό σκάνδαλο της Δρομολαξιάς σε σχέση με την επένδυση εκατομμυρίων που έγινε από το Ταμείο Συντάξεων της ΑΤΗΚ για ανέγερση του υπό αναφορά συγκροτήματος. Η δίκη για το σκάνδαλο της Δρομολαξιάς διεξήχθη το 2014 ενώπιον του Κακουργιοδικείου Λάρνακας και είχε ως αποτέλεσμα την καταδίκη σε ποινές φυλάκισης πέντε προσώπων, στελεχών της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ), επιχειρηματιών και πολιτικών προσώπων, και την επιβολή χρηματικού προστίμου σε εταιρεία.

Έκτοτε, όμως, το Aero Center, που βρίσκεται σε μια νευραλγική τοποθεσία, παρέμεινε εντελώς αναξιοποίητο, αφού εκκρεμεί η απόφαση του δικαστηρίου ως προς το ιδιοκτησιακό του καθεστώς. Μέχρι, όμως, την ετυμηγορία της Δικαιοσύνης, τα προβλήματα που παρατηρούνται στον χώρο ταλαιπωρούν αφάνταστα τους περιοίκους και την τοπική Αρχή. Τον περασμένο Αύγουστο ο Δήμος Δρομολαξιάς-Μενεού απέστειλε επιστολή προς την Επιτροπή του Ταμείου Προνοίας της ΑΤΗΚ, με την οποία, αφού εξέφραζε την έντονη ανησυχία του για την κατάσταση που επικρατεί, γνωστοποιούσε ότι στο συγκεκριμένο τεμάχιο, το οποίο βρίσκεται εντός της οικιστικής ζώνης, παρατηρείται ξεραμένη βλάστηση που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους πρόκλησης πυρκαγιάς, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Πέραν, όμως, του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς, οι δημοτικές Αρχές υπογράμμιζαν, επίσης, και το πρόβλημα οχληρίας που παρατηρείται με την παρουσία τρωκτικών και ερπετών στο εγκαταλελειμμένο κτήριο καθώς και το γεγονός ότι στην οικοδομή συγκεντρώνονται άτομα για ύποπτες δοσοληψίες, πιθανόν για διακίνηση ναρκωτικών. Σε απαντητική επιστολή, ημερομηνίας 3 Σεπτεμβρίου 2025, ο γενικός διευθυντής του Ταμείου Συντάξεων και Χορηγημάτων Υπαλλήλων της ΑΤΗΚ σημείωνε ότι το Ταμείο Συντάξεων δεν έχει νομικά το δικαίωμα να διενεργήσει οποιαδήποτε παρέμβαση επί του ακινήτου και του εργοταξίου, αναφέροντας ότι η ευθύνη για την καθαριότητα και την ασφάλεια του χώρου ανήκει αποκλειστικά στην ιδιοκτήτρια εταιρεία που, σύμφωνα με την ΑΤΗΚ, είναι η Wadnic Trading Ltd.

Η θέση του Δήμου Δρομολαξιάς

«Δυστυχώς, όλα αυτά τα χρόνια δεν είχαμε καμία απολύτως εξέλιξη για το μέλλον του Aero Center», δήλωσε χθες στον «Π» ο δήμαρχος Δρομολαξιάς-Μενεού, Κύπρος Ανδρονίκου, προσθέτοντας πως πρόκειται για ένα συγκρότημα που αποτελείται από τέσσερα κτήρια πολύ υψηλών προδιαγραφών, σε μια προνομιακή περιοχή, το οποίο αν αξιοποιείτο κατάλληλα θα επέφερε πολλαπλά οφέλη στον δήμο και στην τοπική οικονομία. Ο κ. Ανδρονίκου ανέφερε ότι ο δήμος βρίσκεται σε αναμονή της απόφασης του δικαστηρίου για το ιδιοκτησιακό καθεστώς του κτηρίου, θεωρεί όμως απαράδεκτο το γεγονός ότι έχει παρατηρηθεί μια τόσο μεγάλη αδράνεια, σχεδόν 12 χρόνων, για το τι μέλλει γενέσθαι με το Aero Center. «Μια τόσο μεγάλη επένδυση παραμένει όλα αυτά τα χρόνια αναξιοποίητη, με τον Δήμο Δρομολαξιάς-Μενεού και τους κατοίκους της περιοχής να είναι οι μοναδικοί ζημιωμένοι απ’ αυτή την κατάσταση. Η οχληρία που προκαλείται σε γειτονικές κατοικίες εξαιτίας της εγκατάλειψης είναι τρομερή, αφού το κτηριακό συγκρότημα έχει πια μετατραπεί σε… ζούγκλα σε μια περιοχή που συνεχίζει ν’ αναπτύσσεται οικιστικά», είπε χαρακτηριστικά. Υπενθυμίζουμε ότι η υπόθεση με το σκάνδαλο της Δρομολαξιάς προέκυψε όταν η κυπριακή κυβέρνηση διέταξε έρευνα για τη συναλλαγή αγοράς γης, την οποία διαχειρίστηκε το συνταξιοδοτικό ταμείο της ΑΤΗΚ. Βασικός μάρτυρας κατηγορίας στη δίκη κατέθεσε ο Νίκος Λίλης, επιχειρηματίας (ιδιοκτήτης τότε της Wadnic Trading) και πρώην πρόεδρος της Αλκής, ο οποίος συνδέθηκε με την υπόθεση και συνεργάστηκε με την Εισαγγελία, με τη μαρτυρία του ενώπιον του Κακουργιοδικείου ν' αποδεικνύεται καταλυτική ως προς την τελική καταδικαστική απόφαση των δικαστών.