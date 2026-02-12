Καθηγητής ΤΕΠΑΚ: Καταδικάστηκε σε φυλάκιση αλλά οι κανονισμοί δεν προβλέπουν αυτόματη απόλυση

Κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2026, στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής, ήρθε ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα ακαδημαϊκού του πανεπιστημίου που έχει καταδικαστεί για ποινικά αδικήματα και συνεχίζει να εργάζεται στο ίδρυμα, με βουλευτές να ζητούν διευκρινίσεις για τους θεσμικούς χειρισμούς και την εικόνα που εκπέμπει το δημόσιο πανεπιστήμιο.

Η υπόθεση είχε απασχολήσει και παλαιότερα τη δημόσια συζήτηση. Σύμφωνα με τα δεδομένα που είχαν δημοσιοποιηθεί, ο ακαδημαϊκός καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης δύο ετών για αδικήματα που διαπράχθηκαν στο πλαίσιο χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Ακολούθως, η Επιτροπή Πειθαρχικών Ελέγχων του ΤΕΠΑΚ επέβαλε την ποινή της υποχρεωτικής αφυπηρέτησης. Ο ακαδημαϊκός προσέβαλε την απόφαση και, μετά την έφεση, η Σύγκλητος αποφάσισε να του στερήσει για περίοδο τριών ετών το δικαίωμα προαγωγής, με αποτέλεσμα να διατηρεί τη θέση του στο πανεπιστήμιο.

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη περίπτωση αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης και στο παρελθόν, με την Επιτροπή Παιδείας να θέτει τον Μάρτιο του 2022 ενώπιόν της την ανάγκη δημιουργίας πειθαρχικών κανονισμών για ακαδημαϊκούς και προσωπικό στα δύο δημόσια πανεπιστήμια της χώρας. Οι κανονισμοί αυτοί ψηφίστηκαν στη συνέχεια από την ολομέλεια, ωστόσο δεν περιλαμβάνουν πρόνοια που να προβλέπει ότι ακαδημαϊκός ο οποίος καταδικάζεται σε ποινή φυλάκισης οδηγείται αυτομάτως σε απόλυση, όπως ισχύει στη Δημόσια Υπηρεσία. Το γεγονός αυτό αφήνει τη δυνατότητα στη Σύγκλητο του ΤΕΠΑΚ αλλά και του Πανεπιστημίου Κύπρου να αποφασίζουν κατά περίπτωση.