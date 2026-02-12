Λεμεσός: Στο κελί δύο για εμπρησμό πολυτελών οχημάτων

Στο κελί για περίοδο πέντε ημερών τέθηκε 49χρονος επιχειρηματίας από τη Λεμεσό σε σχέση με την υπόθεση εμπρησμού χώρου πώλησης πολυτελών οχημάτων που διαπράχθηκε στις 25 Ιανουαρίου στη Λεμεσό. Η Αστυνομία μετά από ενδελεχή μελέτη των κλειστών κυκλωμάτων της ευρύτερης περιοχής οδηγήθηκε σε δύο πρόσωπα, έναν 28χρονο και τον 49χρονο. Ο 28χρονος παρουσιάστηκε ενώπιον του δικαστηρίου την Πέμπτη και τέθηκε επίσης υπό κράτηση.

Ο 49χρονος επιχειρηματίας, που ερευνάται για υπόθεση εμπρησμού σε έκθεση πώλησης πολυτελών οχημάτων στη Λεμεσό, τέθηκε υπό πενθήμερη κράτηση, κατόπιν διατάγματος δικαστηρίου. Αντιμετωπίζει αδικήματα που αφορούν συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, εμπρησμό και διάρρηξη κτηρίου, ενώ οι ανακριτικές Αρχές συνεχίζουν εντατικά τις εξετάσεις για πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Υποστήριξε ότι το όχημα τύπου SUV, που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στη διάπραξη του εμπρησμού, είχε εγγραφεί στην εταιρεία του χωρίς ο ίδιος να έχει γνώση των λεπτομερειών

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε βιτρίνα εμπορίας πολυτελών αυτοκινήτων, ιδιοκτησίας 37χρονου Ρουμάνου. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι ζημιές είναι εκτεταμένες. Όπως κατέθεσε η Ρωσίδα συνιδιοκτήτρια του υποστατικού, οκτώ πίνακες ζωγραφικής που βρίσκονταν στον χώρο προς πώληση καταστράφηκαν ολοσχερώς, με την αξία τους να ανέρχεται στις 120.000 ευρώ. Το συνολικό ύψος των ζημιών εκτιμάται στις 330.000 ευρώ, χωρίς να έχει ακόμη υπολογιστεί το κόστος αποκατάστασης του κτηρίου, και σε αυτό περιλαμβάνονται τουλάχιστον και δύο υπερπολυτελή οχήματα.

Ο 49χρονος, κατά την ανάκρισή του, αρνήθηκε κάθε εμπλοκή. Υποστήριξε ότι το όχημα τύπου SUV, που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στη διάπραξη του εμπρησμού, είχε εγγραφεί στην εταιρεία του χωρίς ο ίδιος να έχει γνώση των λεπτομερειών, καθώς –όπως ανέφερε– η επιχείρησή του δραστηριοποιείται στις εισαγωγές οχημάτων για λογαριασμό τρίτων. Δήλωσε επίσης ότι δεν γνωρίζει ούτε τον ιδιοκτήτη της έκθεσης ούτε τους κατόχους των οχημάτων που βρίσκονταν προς πώληση.

Κατά τη διάρκεια έρευνας στην οικία του 28χρονου, οι Αρχές εντόπισαν περίπου 18.000 ευρώ σε μετρητά, πέντε κινητά τηλέφωνα και δύο ομοιώματα πιστολιών, τα οποία παραλήφθηκαν ως τεκμήρια.

Στο μικροσκόπιο των ερευνητών βρίσκεται και 28χρονος από την Ελλάδα, ο οποίος τελεί επίσης υπό κράτηση. Από την ανάλυση υλικού από δεκάδες κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, διαπιστώθηκε ότι λίγο πριν από την εκδήλωση της φωτιάς, συγκεκριμένο SUV προσέγγισε το σημείο. Μετά τον εμπρησμό, το όχημα αποχώρησε με ταχύτητα. Σε πρατήριο καυσίμων της επαρχίας Λεμεσού καταγράφηκε παρόμοιο όχημα να κατευθύνεται προς Λευκωσία. Το εν λόγω SUV εντοπίστηκε αργότερα σταθμευμένο έξω από υποστατικό. Έπειτα από παρακολούθηση, στο όχημα επιβιβάστηκε ο 28χρονος, ο οποίος, αφού συνελήφθη, φέρεται να ανέφερε ότι οδηγούσε το αυτοκίνητο τον τελευταίο μήνα.

Οι εξετάσεις επεκτείνονται και σε τελωνειακές διαδικασίες, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιος προχώρησε στον εκτελωνισμό του οχήματος και πώς αυτό κατέληξε στην κατοχή του 28χρονου. Παράλληλα, αναμένεται η λήψη δεκάδων καταθέσεων, ενώ διερευνάται ενδεχόμενη σύνδεση των υπόπτων με τους ιδιοκτήτες των πολυτελών οχημάτων που βρίσκονταν στην έκθεση.