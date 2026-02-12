Αυτό είναι το πιστοποιητικό που παίρνουν οι υποψήφιοι για Όσκαρ - Ο Λάνθιμος αποκάλυψε της Έμμα Στόουν (φώτο)

Το βράδυ της Τρίτης πραγματοποιήθηκε το καθιερωμένο γεύμα των υποψηφίων για τα Όσκαρ στο ιστορικό Beverly Hilton.

Οι σταρ έφεραν τη λάμψη του Χόλιγουντ στο κόκκινο χαλί καθώς προετοιμάζονται για την επερχόμενη 98η τελετή απονομής των Βραβείων Όσκαρ.

Η Έμμα Στόουν, η Κέιτ Χάντσον, η Ελ Φάνινγκ και η Τεγιάνα Τέιλορ ξεχώρισαν στιλιστικά στο ετήσιο γεύμα των υποψηφίων.

Η Έμμα Στόουν, η οποία ήταν υποψήφια για το βραβείο Α' Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στη «Βουγονία» τού Γιώργου Λάνθιμου, κέρδισε τις εντυπώσεις κάνοντας μια τολμηρή εμφάνιση.

Πόζαρε στο κόκκινο χαλί με ένα μαύρο φόρεμα-σακάκι, τύπου σμόκιν, με εντυπωσιακό βαθύ ντεκολτέ και σατέν τσέπες στο μπροστινό μέρος.

Η μούσα του Έλληνα σκηνοθέτη συνδύασε το σύνολό της με διάφανο μαύρο καλσόν και ψηλοτάκουνα πέδιλα με λεπτά λουράκια.

Το φλογερό, καστανοκόκκινο καρέ της ήταν χτενισμένο σε απαλούς κυματισμούς, που πλαισίωναν τα έντονα χαρακτηριστικά των ματιών της.

Στο γεύμα δεν έλειψε η λάμψη των σταρ του κινηματογράφου που γιόρταζαν τις υποψηφιότητές τους και τους μελλοντικούς αποδέκτες του πολυπόθητου χρυσού αγαλματιδίου.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν επίσης ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ο Τιμοτέ Σαλαμέ, η Τζέσι Μπάκλεϊ, ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, η Έιμι Μάντιγκαν, η Κλόε Ζάο, ο Τζέικομπ Έλορντι, η Ρόουζ Μπερν, ο Γιώργος Λάνθιμος, ο Βάγκνερ Μόουρα και πολλοί ακόμη.

Η «χρυσή» παρέα των Όσκαρ είχε την ευκαιρία να βγάλει μια μεγάλη αναμνηστική φωτογραφία και να παραλάβει το επίσημο πιστοποιητικό υποψηφιότητας.

Το πιστοποιητικό των υποψηφίων για Όσκαρ

Το συγκεκριμένο πιστοποιητικό λαμβάνουν όλοι οι υποψήφιοι για τα βραβεία Όσκαρ και μοιάζει με... πτυχίο.

Ο Γιώργος Λάνθιμος, μάλιστα, έδειξε πώς μοιάζει αυτό το σημαντικό χαρτί, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία στο Instagram.

Το πιστοποιητικό ανήκει στην Έμμα Στόουν, η οποία φαίνεται να το κρατάει.

«Πιστοποιητικό υποψηφιότητας για βραβείο. Γίνεται γνωστό ότι η Έμμα Στόουν ήταν υποψήφια για βραβείο Όσκαρ για την ερμηνεία της ως ηθοποιός σε Α' Γυναικείο Ρόλο στη Βουγονία».

