George Clooney: Γιατί ακύρωσε τις εμφανίσεις του στο Φεστιβάλ Βενετίας;

Mια απρόσμενη εξέλιξη σημειώθηκε στην πρεμιέρα του 82ου Φεστιβάλ Βενετίας, καθώς ο George Clooney φέρεται να αισθάνθηκε αδιαθεσία την πρώτη κιόλας ημέρα του.

Ο 64χρονος σταρ, που πρωταγωνιστεί στο νέο φιλμ του Noah Baumbach Jay Kelly, διέκοψε ξαφνικά το πρόγραμμα συναντήσεων της Τετάρτης, 27 Αυγούστου, και ακύρωσε το ιδιωτικό δείπνο με το καστ και την παραγωγή, σύμφωνα με το The Hollywood Reporter. Πηγές αναφέρουν ότι ένιωσε αδιαθεσία το απόγευμα και οι γιατροί τον συμβούλευσαν να επιστρέψει στο ξενοδοχείο για ξεκούραση, ενόψει του φορτωμένου προγράμματος της επόμενης ημέρας.

Ο φωτογραφικός φακός τον κατέγραψε να επιβιβάζεται σε βάρκα και να αποχωρεί από το Hotel Excelsior γύρω στις 4 μ.μ., ώστε να αναρρώσει πριν από τη συνέντευξη Τύπου και την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας. Αν και δεν έχει αποκαλυφθεί το τι ακριβώς συνέβη, οι πληροφορίες τονίζουν πως δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό.

Η απουσία του από το δείπνο σήμαινε πως δεν βρέθηκε μαζί με τον Baumbach, τους συμπρωταγωνιστές Adam Sandler και Laura Dern, αλλά και υψηλόβαθμα στελέχη του Netflix. Μόλις λίγες ώρες πριν, είχε φτάσει στο Lido μαζί με την Dern, φορώντας ένα navy κοστούμι, ριγέ πουκάμισο και φιμέ γυαλιά ηλίου, δείχνοντας απόλυτα κομψός και χωρίς εμφανή σημάδια αδιαθεσίας.

Το περιστατικό συνέβη λίγες ημέρες μετά τη φιλοξενία του καστ στη βίλα του ζεύγους Clooney στο Λίμνη Κόμο. Ο George και η Amal, μαζί με τα οκτάχρονα δίδυμα Ella και Alexander, υποδέχθηκαν μεταξύ άλλων τη Laura Dern, την Greta Gerwig, τον Adam Sandler και την Eve Hewson, οργανώνοντας βόλτα με σκάφος και γεύμα στο ιστορικό Villa d’Este πριν από το ταξίδι τους στη Βενετία.

Το Jay Kelly, σε σκηνοθεσία του Noah Baumbach, αφηγείται την ιστορία ενός ηθοποιού του Χόλιγουντ που έχει περάσει την καριέρα του παίζοντας εκδοχές του εαυτού του. Μαζί με τον αφοσιωμένο μάνατζέρ του, ταξιδεύουν στην Ευρώπη, αντιμετωπίζοντας ζητήματα φήμης, οικογένειας και κληρονομιάς. Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Laura Dern, Jim Broadbent, Isla Fisher, Billy Crudup και Lenny Henry. Το Netflix θα κυκλοφορήσει την ταινία παγκοσμίως στις 5 Δεκεμβρίου.

