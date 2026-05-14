Eurovision 2026: Διέρρευσε βίντεο από την εμφάνιση της Antigoni στη σκηνή της Βιέννης - Απόψε στον Β’ Ημιτελικό το «Jalla»

Διεξάγεται απόψε στη Βιέννη ο β' ημιτελικός της Eurovision με τη συμμετοχή και της Κύπρου με την Αντιγόνη Baxton και το τραγούδι Jalla. Ο διαγωνισμός θα αρχίσει στις 2200 ώρα Κύπρου.

Το Σάββατο θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός της 70ης διοργάνωσης.

Η Ελλάδα πήρε ήδη εισιτήριο για τον τελικό με τον Akyla και το τραγούδι "Ferto".

Οι υπόλοιπες χώρες που πέρασαν μαζί με την Ελλάδα στον τελικό είναι η Φιλανδία, το Βέλγιο, η Σουηδία, η Μολδαβία, το Ισραήλ, η Σερβία, η Κροατία, η Λιθουανία και η Πολωνία.

Στο μεταξύ διέρρευσαν βίντεο στο διαδίκτυο από την παρουσίαση της συμμετοχής μας στο χθεσινό jury show και παρουσιάζουν την εκτέλεση της εκπροσώπου μας Antigoni Buxton πάνω στο τεράστιο τραπέζι.

Πηγή: ΚΥΠΕ