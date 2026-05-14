Με ομπρέλες θα πάμε την Κυριακή στις κάλπες: Πέφτει από το Σάββατο η θερμοκρασία - Πότε και πού αναμένεται χαλάζι

Eurovision 2026: Διέρρευσε βίντεο από την εμφάνιση της Antigoni στη σκηνή της Βιέννης - Απόψε στον Β' Ημιτελικό το «Jalla»

Απόψε, Πέμπτη (14/5), η Κύπρος ρίχνεται στη μάχη του Β’ Ημιτελικού της Eurovision 2026 με την Antigoni και το «Jalla», διεκδικώντας μια θέση στον Μεγάλο Τελικό της Eurovision 2026

Διεξάγεται απόψε στη Βιέννη ο β' ημιτελικός της Eurovision με τη συμμετοχή και της Κύπρου με την Αντιγόνη Baxton και το τραγούδι Jalla. Ο διαγωνισμός θα αρχίσει στις 2200 ώρα Κύπρου.

Το Σάββατο θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός της 70ης διοργάνωσης.

Η Ελλάδα πήρε ήδη εισιτήριο για τον τελικό με τον Akyla και το τραγούδι "Ferto".

Οι υπόλοιπες χώρες που πέρασαν μαζί με την Ελλάδα στον τελικό είναι η Φιλανδία, το Βέλγιο, η Σουηδία, η Μολδαβία, το Ισραήλ, η Σερβία, η Κροατία, η Λιθουανία και η Πολωνία.

Στο μεταξύ διέρρευσαν βίντεο στο διαδίκτυο από την παρουσίαση της συμμετοχής μας στο χθεσινό jury show και παρουσιάζουν την εκτέλεση της εκπροσώπου μας Antigoni Buxton πάνω στο τεράστιο τραπέζι. 

Πηγή: ΚΥΠΕ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

