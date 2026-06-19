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«Spider-Man: Brand New Day»: Έσκασε το δεύτερο τρέιλερ με την επιστροφή-έκπληξη του Μαρκ Ράφαλο ως Hulk!

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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«Χάνω το μυαλό μου» – Σε απόγνωση ο Πίτερ Πάρκερ (Τομ Χόλαντ) που αναζητά τη βοήθεια του Μπρους Μπάνερ για να σώσει το DNA του.

Δόθηκε στη δημοσιότητα από τη Sony Pictures το εντυπωσιακό δεύτερο τρέιλερ για την πολυαναμενόμενη ταινία «Spider-Man: Brand New Day», το οποίο περιλαμβάνει μια πρώτη εικόνα από την επιστροφή του Μαρκ Ράφαλο (Mark Ruffalo) στον ρόλο του Hulk.

«Τι μου συμβαίνει;», ακούγεται να λέει ο Πίτερ Πάρκερ που υποδύεται ο Τομ Χόλαντ (Tom Holland), στην αρχή του τρέιλερ. «Χάνω το μυαλό μου. Είμαι εντελώς εκτός ελέγχου και πρέπει να διορθώσω ό,τι κι αν είναι αυτό, τώρα αμέσως».

Το τρέιλερ αποκαλύπτει ότι ο Peter αναζητά τη βοήθεια του Μπρους Μπάνερ (Ράφαλο), ο οποίος έχει αναπτύξει μια πρωτοποριακή μέθοδο που «καταστέλλει το μεταλλασσόμενο DNA».

Δείτε το trailer: 

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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