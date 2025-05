Λευκός καπνός και στα social media - Χριστοδουλίδης, Τραμπ και άλλοι στη θέση του Πάπα

Ο λευκός καπνός υψώθηκε, σηματοδοτώντας την εκλογή του νέου Πάπα από το Βατικανό, ωστόσο όλες αυτές τις μέρες στη διαδικτυακή σφαίρα, αρκετοί έδωσαν στον εαυτό τους ή σε πολιτικά πρόσωπα και διάσημες φιγούρες μια ιδέα από τον πως θα έμοιαζαν στη θέση του νέου Πάπα.

Memes, AI-generated εικόνες και hashtags έκαναν πιο viral από ποτέ την πιο ιερή διαδικασία της Καθολικής Εκκλησίας.

Δείτε μερικές ιδέες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε Κύπρο και εξωτερικό:

The new Pope has been chosen! pic.twitter.com/6QU5Q155T2

😂🤪🙏 To everyone who lost their minds over the Prez pic, behold Pope Bean—guaranteed to make you snort-laugh without a single offended gasp! Bet you’re all giggles now, you silly geese! 😂🤪🙏 pic.twitter.com/BnY9iwktVd