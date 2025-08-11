Eurostat: Δέκατος από το τέλος ο πληθωρισμός Κύπρου το 2024

Το δέκατο πιο χαμηλό πληθωρισμό είχε η Κύπρος το 2024, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε τη Δευτέρα η Eurostat.

O πληθωρισμός στην Κύπρο μειώθηκε το 2024 στο 2,3% από 3,9% το 2023. Το 2022 είχε φθάσει το 8,1% από 2,3% το 2021.

Όσον αφορά τον πληθωρισμό στην ΕΕ αυξήθηκε στο 2,9% το 2021, ακολουθούμενος από ταχεία αύξηση των τιμών, κατά 9,2% το 2022. Το 2023 και το 2024, οι τιμές συνέχισαν να αυξάνονται, αλλά με βραδύτερους ρυθμούς, αυξανόμενες κατά 6,4% και 2,6% αντίστοιχα.

Το 2024, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 4,0% ή περισσότερο σε 3 χώρες της ΕΕ: Ρουμανία (5,8%), Βέλγιο (4,3%) και Κροατία (4,0%).