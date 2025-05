«The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum» στους κινηματογράφους το 2027

H ταινία «The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum» θα κάνει το ντεμπούτο της στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 17 Δεκεμβρίου 2027, όπως ανακοίνωσαν η Warner Bros. και η New Line.

Η ημερομηνία κυκλοφορίας δεν προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη, με δεδομένο ότι και οι έξι ταινίες των τριλογιών «The Lord of the Rings» και «The Hobbit» του Πίτερ Τζάκσον (Peter Jackson) έκαναν πρεμιέρα τον Δεκέμβριο, λίγο πριν από τις εορτές των Χριστουγέννων.

Ο Αντι Σέρκις (Andy Serkis), ο θρυλικός Gollum, επιστρέφει όχι μόνο στον ρόλο του, αλλά αναλαμβάνοντας και τα ηνία της σκηνοθεσίας. Η βραβευμένη με Όσκαρ ομάδα, Πίτερ Τζάκσον, Φραν Γουόλς (Fran Walsh) και Φιλίπα Μπόγιενς (Philippa Boyens) αναλαμβάνει την παραγωγή του νέου φιλμ.

Η Warner Bros., κατά την ανακοίνωση της ταινίας τόνισε ότι «θα συμμετέχουν σε κάθε βήμα της παραγωγής», ενώ μαζί τους θα βρίσκεται και ο Ζέιν Γουάινερ (Zane Weiner).

Οι Γουόλς και Μπόγιενς έχουν αναλάβει το σενάριο, μαζί με τους Φίμπι Γκίτινς (Phoebe Gittins) και Αρτι Παπαγεωργίου (Arty Papageorgiou). Εκτελεστικοί παραγωγοί θα είναι οι Κεν Κάμινς (Ken Kamins), Σέρκις και Τζόναθαν Κάβεντις (Jonathan Cavendish) από την Imaginarium.

Η είδηση για το «The Hunt for Gollum», έρχεται μετά τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου της Warner Bros Discovery, τα οποία έδειξαν αύξηση τόσο στον αριθμό των συνδρομητών στις streaming υπηρεσίες της όσο και στα κέρδη, σύμφωνα με το Deadline.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι έξι live-action ταινίες που έχουν κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα από τη Warner Bros/New Line έχουν σημειώσει εισπράξεις που ξεπερνούν τα 5,9 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

