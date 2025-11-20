Αξιολογείται η πρόταση της Energean για φυσικό αέριο από το Ισραήλ - «Ναι» στην πρόταση από ΑΗΚ

Την πολιτική απόφαση της κυβέρνησης για την άρση του χαρακτηρισμού της κυπριακής αγοράς φυσικού αερίου ως αναδυόμενης -με τη ΔΕΦΑ να αποτελεί τον μοναδικό πάροχο του καυσίμου στην εσωτερική αγορά- αναμένει η Energean για να προχωρήσει στην κατασκευή αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου από το Ισραήλ προς την Κύπρο.

Ο υπουργός Ενέργειας, Γιώργος Παπαναστασίου, είπε στο 13ο Ενεργειακό Συμπόσιο που πραγματοποιήθηκε χθες στη Λευκωσία ότι η πρόταση της Energean αξιολογείται. Στο τραπέζι υπάρχουν δύο έργα για την εισαγωγή φυσικού αερίου, θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε, είπε ο κ. Παπαναστασίου. Από τις εισηγήσεις και τις τοποθετήσεις στο συμπόσιο κατέστη σαφές ότι η Κύπρος χρειάζεται μια σειρά από έργα για να πετύχει ενεργειακή ασφάλεια με προσιτό κόστος, με όλα τα έργα να είναι συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά: από την αποθήκευση ενέργειας, μέχρι τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις, το τερματικό στο Βασιλικό και αγωγούς με κοιτάσματα της περιοχής.

Μάλιστα ο πρόεδρος της ΑΗΚ, Γιώργος Πέτρου, εξέφρασε την υποστήριξή του στο έργο και την ευχή του να κατασκευαστεί, εξέλιξη που θα επιτρέψει, όπως είπε, την προμήθεια με φυσικό αέριο και των μονάδων στη Δεκέλεια. Ο κ. Πέτρου συμφώνησε ότι η πρόταση της Energean δεν ανταγωνίζεται και δεν αντικαθιστά το έργο στο Βασιλικό.

Υπενθυμίζεται ότι η Energean προτείνει τον σχεδιασμό, την κατασκευή, την ιδιοκτησία και τη λειτουργία ενός νέου υποθαλάσσιου αγωγού μήκους περίπου 200 χλμ, που θα συνδέει το FPSO Energean Power που παράγει από τα κοιτάσματα Karish και Karish North στο Ισραήλ, με την Κύπρο και τις εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής του ομίλου Cyfield στο Μαρί. Με τον όμιλο Cyfield έχει ήδη υπογραφεί Επιστολή Πρόθεσης για τη μεταφορά 0,3 δισ. κυβικών μέτρων αερίου ετησίως. Ο αγωγός θα μπορεί να λειτουργήσει εντός 12 μηνών από τη στιγμή που θα εκδοθούν όλες οι απαραίτητες άδειες. Η υλοποίηση του έργου απαιτεί εγκρίσεις των κυβερνήσεων Κύπρου και Ισραήλ. Ο πρέσβης του Ισραήλ στην Κύπρο, Όρεν Ανόλικ, εξέφρασε στο συνέδριο την υποστήριξη της κυβέρνησης του Ισραήλ. Το έργο θα υλοποιηθεί με ιδιωτική χρηματοδότηση με τον επενδυτή να αναλαμβάνει το ρίσκο.

«Αναγνωρίζουμε την υφιστάμενη κατάσταση της κυπριακής αγοράς, η οποία έχει χαρακτηριστεί 'αναδυόμενη' από την προηγούμενη κυβέρνηση για να επιτρέψει τις συνθήκες προστασίας του μονοπωλίου. Ωστόσο, δίνεται σήμερα η ευκαιρία στην κυπριακή κυβέρνηση να προχωρήσει σε αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου και να εναρμονίσει την αγορά με τις συνθήκες ανταγωνισμού που επιτάσσει η ΕΕ για όλα τα κράτη μέλη», είπε ο διευθύνων σύμβουλος της Energean, Μαθιός Ρήγας, στο 13ο Ενεργειακό Συμπόσιο, για να προσθέσει: «Η πρότασή μας προσφέρει μια πρακτική και οικονομική λύση για να αρθεί η ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, παρέχοντας άμεση πρόσβαση σε φυσικό αέριο από γειτονική χώρα και στηρίζοντας τη μετάβαση σε μια πιο καθαρή και βιώσιμη ενεργειακή πραγματικότητα, ενώ συμβάλλει και στην ανάπτυξη των εγχώριων κοιτασμάτων προς εξαγωγή μέσω Αιγύπτου».

Η διαφορά με Ισραήλ

Στο ίδιο συμπόσιο ο υπουργός Ενέργειας έκανε γνωστό ότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο η διαμόρφωση της διακρατικής συμφωνίας μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ για τη διαχείριση του κοιτάσματος «Αφροδίτη–Ισάι». Στόχος είναι η συμφωνία να υπογραφεί μέχρι το τέλος του έτους. Η συμφωνία θα καθορίζει τον τρόπο διαχείρισης του μικρού τμήματος του κοιτάσματος Αφροδίτη που επεκτείνεται στην περιοχή «Ισάι» και αφορά ποσότητες φυσικού αερίου που ενδέχεται να βρίσκονται εντός της ισραηλινής ΑΟΖ. Η συμφωνία θα περιγράφει έναν μηχανισμό αποζημίωσης των ιδιοκτητών από την ισραηλινή πλευρά για το μερίδιο που τους αναλογεί.