Viral στο TikTok ο Δήμος Αναστασιάδης: Θαυμάστρια ανέβηκε στη σκηνή και τον «τρέλανε» χορεύοντας Bella Ciao

Στους ρυθμούς του Bella Ciao κινήθηκε ο Δήμος Αναστασιάδης κατά τη διάρκεια συναυλίας του στο Κρυονέρι Κορινθίας, σε ένα στιγμιότυπο που έγινε viral στο TikTok.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα, μία θαυμάστρια με το όνομα Τασούλα ανέβηκε στη σκηνή και χόρεψε μαζί με τον γνωστό τραγουδιστή, κερδίζοντας τόσο το κοινό όσο και τον ίδιο τον καλλιτέχνη με το κέφι και τις χορευτικές της κινήσεις.

Ο Δήμος Αναστασιάδης παρακολούθησε με εμφανή έκπληξη την επίδοσή της και δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του. «Τι άτομο είσαι εσύ, σε έκοψα από την αρχή», ακούγεται να λέει στο βίντεο που κυκλοφορεί στο TikTok.

Στη συνέχεια, παρά το γεγονός ότι, όπως ανέφερε χαριτολογώντας, «μου είπαν να μη βρίσω», θέλησε να την αποθεώσει δημόσια, χρησιμοποιώντας μια έντονη αλλά κολακευτική έκφραση για να περιγράψει την προσωπικότητά της, προκαλώντας τα γέλια και το χειροκρότημα των παρευρισκομένων.