Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo

Έκτακτη Επικαιρότητα

πριν 3 ώρες

Αποπνικτική ζέστη σήμερα: Σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση - Πιθανές μεμονωμένες βροχές στα ορεινά
| Viral

Viral στο TikTok ο Δήμος Αναστασιάδης: Θαυμάστρια ανέβηκε στη σκηνή και τον «τρέλανε» χορεύοντας Bella Ciao

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η απίστευτη αντίδραση του τραγουδιστή στο κέφι της Τασούλας και η αποθέωση με την ατάκα-φωτιά που ξεσήκωσε το κοινό στο Κρυονέρι.

Στους ρυθμούς του Bella Ciao κινήθηκε ο Δήμος Αναστασιάδης κατά τη διάρκεια συναυλίας του στο Κρυονέρι Κορινθίας, σε ένα στιγμιότυπο που έγινε viral στο TikTok.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα, μία θαυμάστρια με το όνομα Τασούλα ανέβηκε στη σκηνή και χόρεψε μαζί με τον γνωστό τραγουδιστή, κερδίζοντας τόσο το κοινό όσο και τον ίδιο τον καλλιτέχνη με το κέφι και τις χορευτικές της κινήσεις.

Ο Δήμος Αναστασιάδης παρακολούθησε με εμφανή έκπληξη την επίδοσή της και δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του. «Τι άτομο είσαι εσύ, σε έκοψα από την αρχή», ακούγεται να λέει στο βίντεο που κυκλοφορεί στο TikTok.

Στη συνέχεια, παρά το γεγονός ότι, όπως ανέφερε χαριτολογώντας, «μου είπαν να μη βρίσω», θέλησε να την αποθεώσει δημόσια, χρησιμοποιώντας μια έντονη αλλά κολακευτική έκφραση για να περιγράψει την προσωπικότητά της, προκαλώντας τα γέλια και το χειροκρότημα των παρευρισκομένων.

 

@tasoskalantz Η Τασούλα έγραψε ιστορία με τον @dimosanastasiadisofc 😍❤️ #fyp #Krioneri #greece #viral #Korinthia ♬ πρωτότυπος ήχος - tasoskalantz

Tags

ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑviral newsΕΛΛΑΔΑΒΙΝΤΕΟviral videoVIRALBuzzlife

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα