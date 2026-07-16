Ο Φίτο και οι... φίλοι του!

Kύριε Φίτο μου, (ειδικέ εκπρόσωπε της ΕΕ για το Κυπριακό). Δεν μου αρέσει να γίνομαι μάντης κακών, ούτε και να μην δίνω ευκαιρία στους ανθρώπους να αποδείξουν ποιοι είναι και πώς θα λειτουργήσουν σε μία θέση και έναν ρόλο που τους ανατέθηκε. Όμως, όπως και να το κάνω, όταν βλέπω τον ΕΛΑΜίτη και γνωστό απορριπτικό και λυσοφοβικό Γεάδη Γεάδη, να διαφημίζει ότι είσαστε φιλαράκια και να σου εύχεται «καλή επιτυχία» στο έργο σου, ένα σύγκρυο με πιάνει. Γιατί, αν εκτός από φίλοι, που όπως λέει ο Γεάδης ότι είστε, έχετε και κοινές αντιλήψεις για το πώς αντιμετωπίζονται και λύνονται προβλήματα, όπως το Κυπριακό, τότε τζάμπα ο διορισμός σας και δύο φορές τζάμπα ο μισθός σας!

Κ. ΖΑΔΗΣ