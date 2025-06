Η στιγμή που ο Νο 1 σκακιστής παγκοσμίως κοπανάει το τραπέζι και φεύγει μετά την ήττα του από 19χρονο

Ένας συγκλονιστικός αγώνας στο τουρνουά Norway Chess 2025 κατέληξε σε μια ιστορική νίκη για τον 19χρονο Ινδό παγκόσμιο πρωταθλητή Γκουκές Ντομάρατζου, ο οποίος επικράτησε του κορυφαίου στην παγκόσμια κατάταξη Μάγκνους Κάρλσεν για πρώτη φορά στο κλασικό format του παιχνιδιού.



Η αναμέτρηση των δύο «γιγάντων» του σκακιού τράβηξε τα βλέμματα όχι μόνο για την έκβασή της, αλλά και για την αντίδραση του Νορβηγού γκραν μετρ μετά την ήττα του. Ο 34χρονος Κάρλσεν, ο οποίος θεωρείται από πολλούς ο κορυφαίος παίκτης όλων των εποχών, έχασε έναν ίππο κατά τη διάρκεια της παρτίδας, γεγονός που οδήγησε σε μια αγωνιώδη τελική φάση με τους δύο παίκτες να παίζουν υπό πίεση χρόνου.

Συνειδητοποιώντας ότι ο Γκουκές είχε εξασφαλισμένη τη νίκη, ο Κάρλσεν χτύπησε τη γροθιά του στο τραπέζι, προσφέροντας αμέσως χειραψία παραίτησης και συνοδεύοντας την αποχώρησή του με ένα αυθόρμητο «Ω Θεέ μου» και μια συγγνώμη.

It was enthralling to watch World Champion @DGukesh defeating the Norwegian chess grandmaster, Magnus Carlsen, in 62 moves in Round 6 of the 2025 Norway Chess.

Hearty congratulations to this hero!

May his prowess reign supreme and bring many more laurels to India.#NorwayChess…