Αγγλία: Οι εικόνες από τον... φούξια ουρανό που έγιναν viral - Πώς προκλήθηκε το φαινόμενο (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ένα ασυνήθιστο θέαμα αντίκρισαν το βράδυ της Πέμπτης οι κάτοικοι των Δυτικών Μίντλαντς στην Αγγλία.

Καθώς τα χιόνια σκέπασαν την περιοχή, πολλοί κάτοικοι σε Μπέρμιγχαμ, Χέντνεσφορντ και Στάφορντσαϊρ παρατήρησαν μια εντυπωσιακή φούξια λάμψη στον ουρανό, η οποία προκάλεσε πολλά σχόλια και εικασίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κάποιοι υπέθεσαν ότι επρόκειτο για ένα εξαιρετικά έντονο ηλιοβασίλεμα ή ακόμα και για την ξαφνική εμφάνιση του Βόρειου Σέλαος. Ωστόσο, η αλήθεια ήταν πολύ πιο απλή: η πηγή του φαινομένου ήταν τα LED φώτα που χρησιμοποιούνται στο γήπεδο της ομάδας ποδοσφαίρου, όπως επιβεβαίωσε ο σύλλογος, και η ροζ λάμψη κάλυψε τον ουρανό της πόλης.

Σύμφωνα με τον παρουσιαστή του καιρού στο BBC, Σάιμον Κινγκ, οι συνθήκες του καιρού, η νεφοκάλυψη και η χιονόπτωση μπορούσαν να κάνουν τον ουρανό να αντανακλά περισσότερο φως. Έτσι, τα φώτα του γηπέδου λειτούργησαν ως πηγή του φωτός, δημιουργώντας αυτό το ιδιαίτερο θέαμα.

Πηγή: iefimerida.gr

