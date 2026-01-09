Αγγλία: Οι εικόνες από τον... φούξια ουρανό που έγιναν viral - Πώς προκλήθηκε το φαινόμενο (βίντεο)

Καθώς τα χιόνια σκέπασαν την περιοχή, πολλοί κάτοικοι σε Μπέρμιγχαμ, Χέντνεσφορντ και Στάφορντσαϊρ παρατήρησαν μια εντυπωσιακή φούξια λάμψη στον ουρανό, η οποία προκάλεσε πολλά σχόλια και εικασίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κάποιοι υπέθεσαν ότι επρόκειτο για ένα εξαιρετικά έντονο ηλιοβασίλεμα ή ακόμα και για την ξαφνική εμφάνιση του Βόρειου Σέλαος. Ωστόσο, η αλήθεια ήταν πολύ πιο απλή: η πηγή του φαινομένου ήταν τα LED φώτα που χρησιμοποιούνται στο γήπεδο της ομάδας ποδοσφαίρου, όπως επιβεβαίωσε ο σύλλογος, και η ροζ λάμψη κάλυψε τον ουρανό της πόλης.

Σύμφωνα με τον παρουσιαστή του καιρού στο BBC, Σάιμον Κινγκ, οι συνθήκες του καιρού, η νεφοκάλυψη και η χιονόπτωση μπορούσαν να κάνουν τον ουρανό να αντανακλά περισσότερο φως. Έτσι, τα φώτα του γηπέδου λειτούργησαν ως πηγή του φωτός, δημιουργώντας αυτό το ιδιαίτερο θέαμα.

🇬🇧 Meanwhile in Birmingham, UK



Pink snow filled skies that never ever used to happen, just happened again!



Something has changed. pic.twitter.com/EC6SUWJJ88 — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) January 9, 2026

Πηγή: iefimerida.gr