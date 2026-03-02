Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Πού χτυπούν ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν – Όλοι οι στόχοι (infographic)

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ασκούν ισχυρές πιέσεις στο ΧΑΚ

Ο Γενικός Δείκτης του ΧΑΚ, στις 13:35, παρουσίαζε μεγάλη πτώση σε ποσοστό 3,26%, τυγχάνοντας διαπραγμάτευσης στις 280,24 μονάδες

Ισχυρές πιέσεις δέχεται στην πρώτη συνεδρία του μηνός Μαρτίου το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, ως αποτέλεσμα των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, με τους επενδυτές να προβαίνουν σε επιθετικές πωλήσεις μετοχών εκτινάσσοντας τον ημερήσιο όγκο συναλλαγών στο €1.473.571. Ο Γενικός Δείκτης του ΧΑΚ, στις 13:35, παρουσίαζε μεγάλη πτώση σε ποσοστό 3,26%, τυγχάνοντας διαπραγμάτευσης στις 280,24 μονάδες.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 βρισκόταν στις 168,15 μονάδες, καταγράφοντας ζημιές σε ποσοστό 2,46%.

Όσον αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, η Κύρια Αγορά σημειώνει μεγάλη πτώση σε ποσοστό 2,97%, ο δείκτης των Ξενοδοχείων υποχωρεί σε ποσοστό 2,88%, ο δείκτης των Επενδυτικών καταγράφει απώλειες σε ποσοστό 1,66% και ο δείκτης της Εναλλακτικής Αγοράς υποχωρεί κατά 3,59%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσελκύουν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου, με όγκο συναλλαγών €1.200.371 (πτώση 2,17%), της Τσιμεντοποιία Βασιλικού με €129.178 (πτώση 3,88%), της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με €36.450 (πτώση 2,26%), και της LORDOS HOTELS (HOLDINGS) με €35.700 (χωρίς μεταβολή)  και της Demetra Holdings με €35.662 (πτώση 1,69%).

Από τις μετοχές που τυγχάνουν διαπραγμάτευσης, μια κινείται ανοδικά, 16 πτωτικά και 1 παραμένει αμετάβλητη. Ο αριθμός των συναλλαγών εκτινάχθηκε στις 503.

Πηγή: ΚΥΠΕ

