Παρεμβάσεις για βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρισμού ζήτησε ο ΣΑΗ

Συνάντηση με τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μιχάλη Δαμιανό, είχε αντιπροσωπεία του Συνδέσμου Αγοράς Ηλεκτρισμού (ΣΑΗ), με επικεφαλής τον Πρόεδρό του, Γιώργο Χρυσοχό, τη Δευτέρα, 2 Μαρτίου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στο επίκεντρο της συνάντησης τέθηκε η λειτουργία και η μελλοντική πορεία της αγοράς ηλεκτρισμού. Επί τη ευκαιρία, ο Σύνδεσμος παρουσίασε συνοπτικά τον ρόλο και την αποστολή του, αναδεικνύοντας τη θεσμική του ιδιότητα ως εκπρόσωπος της πλειοψηφίας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού (ΑΑΗ), καθώς και τη συμβολή του στη διαμόρφωση ενός ανταγωνιστικού, διαφανούς και βιώσιμου ενεργειακού περιβάλλοντος.

Με γνώμονα ότι η αγαστή συνεργασία κράτους και ιδιωτικού τομέα αποτελεί το «κλειδί» για την ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού, η αντιπροσωπεία του Συνδέσμου κατέγραψε τις στρεβλώσεις και τα λειτουργικά προβλήματα που εντοπίστηκαν τους τελευταίους μήνες από την ημέρα έναρξης λειτουργίας της ΑΑΗ. Παράλληλα, επισήμανε την ανάγκη για στοχευμένες ρυθμιστικές και λειτουργικές παρεμβάσεις, με στόχο την ενίσχυση του ανταγωνισμού και τη μείωση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας προς όφελος των καταναλωτών.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Σύνδεσμος εισηγήθηκε τη δημιουργία μιας μόνιμης ομάδας εργασίας για την αγορά ηλεκτρισμού, με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων φορέων. Ζητούμενο, η θεσμοθέτηση μιας δομημένης διαβούλευσης, ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα τα προβλήματα, να αξιολογούνται οι επιπτώσεις των ρυθμιστικών αποφάσεων και να προωθούνται τεκμηριωμένες παρεμβάσεις, με ζητούμενο τη διασφάλιση των μακροπρόθεσμων συμφερόντων των καταναλωτών.

Στη συνέχεια, ο Σύνδεσμος ζήτησε ενημέρωση αναφορικά με την πορεία υλοποίησης του τερματικού στο Βασιλικό, καθώς αποτελεί ένα έργο στρατηγικής σημασίας για την ενεργειακή μετάβαση της χώρας μας. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης, τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στο κόστος παραγωγής, καθώς και τον ρόλο του στην ενίσχυση της ενεργειακής επάρκειας και ασφάλειας της Κύπρου.

Ο ΣΑΗ επαναβεβαίωσε τη δέσμευσή του να συνεχίσει τη δράση του ως ένας αξιόπιστος συνεργάτης της πολιτείας. Συγκεκριμένα, κ. Χρυσοχός τόνισε πως με αίσθημα ευθύνης, συνέπεια, αξιοπιστία και όραμα, μέσα από τεκμηριωμένες θέσεις και προτάσεις, ο ΣΑΗ θα σταθεί δίπλα σε κάθε προσπάθεια για να εξασφαλιστεί ένα ασφαλές, ανταγωνιστικό και βιώσιμο ενεργειακό μέλλον, προς όφελος της κυπριακής κοινωνίας και της οικονομίας.