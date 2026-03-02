Υπ. Εσωτερικών: Σε πλήρη ετοιμότητα η Πολιτική Άμυνα - Ενεργοποιήθηκαν προληπτικά οι μηχανισμοί στο Ακρωτήρι

Σε άμεση κινητοποίηση τέθηκε η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας μετά την ενημέρωση που έλαβε από την Εθνική Φρουρά για περιστατικό στην περιοχή των Βρετανικών Βάσεων στο Ακρωτήρι, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να διαβεβαιώνουν ότι δεν υπήρξε κίνδυνος για τον άμαχο πληθυσμό, ωστόσο ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα προληπτικά μέτρα.

Η Διοικήτρια της Πολιτικής Άμυνας, κα Μαρία Παπά, σε κοινές δηλώσεις με τον Υπουργό Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου, ανέφερε ότι η Υπηρεσία έλαβε ενημέρωση γύρω στις 12:30 π.μ. από την Εθνική Φρουρά, η οποία με τη σειρά της είχε πληροφόρηση για το συμβάν στην περιοχή των Βρετανικές Βάσεις.

Όπως εξήγησε, η Πολιτική Άμυνα ενεργεί κατόπιν επίσημης ενημέρωσης από τον Στρατό. Μόλις έλαβε την ενημέρωση, ξεκίνησε η ενεργοποίηση των δυνάμεων και κλιμάκια της Υπηρεσίας μετέβησαν άμεσα στο Ακρωτήρι. Παράλληλα, υπήρξε συντονισμός με τις Τοπικές Αρχές, τον Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο της περιοχής, καθώς και επικοινωνία με τις Βρετανικές Βάσεις μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών.

Προληπτική φιλοξενία πολιτών στο ΚΕΝ Λεμεσού

Παρότι, σύμφωνα με την επίσημη πληροφόρηση, δεν υπήρχε απειλή για τους πολίτες, η Πολιτική Άμυνα προχώρησε σε προληπτική ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής. Σε όσους επιθυμούσαν να μετακινηθούν, δόθηκε η δυνατότητα φιλοξενίας στο ΚΕΝ Λεμεσού, όπου ενεργοποιήθηκε ο σχετικός μηχανισμός για την ασφαλή παραμονή τους.

Την ίδια ώρα, ομάδες της Δύναμης παρέμειναν επιτόπου για προληπτικούς λόγους, προκειμένου να συνδράμουν σε περίπτωση που παρουσιαζόταν οποιαδήποτε ανάγκη. Επιπρόσθετα, υπήρξε συνεννόηση με τον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό για πιθανή διάθεση οχημάτων, ώστε, εφόσον απαιτηθεί, να μεταφερθούν άτομα με αναπηρίες ή πολίτες που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες και αντιμετωπίζουν δυσκολίες μετακίνησης.

Η κα Παπά υπογράμμισε ότι η ενημέρωση από την Εθνική Φρουρά ήταν συνεχής και επιβεβαίωνε ότι ο εναέριος χώρος ήταν καθαρός, κάτι που επιβεβαιωνόταν και από τις Βρετανικές Βάσεις μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών. Όλες οι ενέργειες έγιναν προληπτικά, τόνισε.

2.500 καταφύγια και κάλυψη στο 45% του πληθυσμού

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο ζήτημα των καταφυγίων και στο επίπεδο ετοιμότητάς τους. Σύμφωνα με τη Διοικήτρια της Πολιτικής Άμυνας, σε παγκύπρια κλίμακα υπάρχουν περίπου 2.500 καταφύγια, τα οποία καλύπτουν το 40 έως 45% του πληθυσμού.

Οι πολίτες μπορούν να εντοπίζουν το πλησιέστερο καταφύγιο είτε μέσω της εφαρμογής SafeCY είτε επικοινωνώντας με το Κέντρο Ελέγχου Κρίσεων της Πολιτικής Άμυνας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κοντινό καταφύγιο, συστήνεται η παραμονή σε εσωτερικό χώρο με συμπαγή κατασκευή. Αν κάποιος βρίσκεται σε εξωτερικό χώρο, οι οδηγίες είναι να πέσει στο έδαφος και, εφόσον υπάρχει κοντά χαράκωμα ή χαντάκι, να αναζητήσει εκεί προσωρινή προστασία.

Η ενημέρωση του πληθυσμού σε περίπτωση κινδύνου γίνεται μέσω σειρήνων, οι οποίες μπορούν να ενεργοποιηθούν τοπικά, αλλά και μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων διαθέσιμων καναλιών επικοινωνίας.

Από το 30% στο 45% η κάλυψη και νέα κίνητρα για υπόγεια καταφύγια

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου σημείωσε ότι για δεκαετίες η κάλυψη του πληθυσμού από καταφύγια δεν ξεπερνούσε το 30%. Όπως ανέφερε, τα τελευταία δύο χρόνια η παρούσα διακυβέρνηση αύξησε το ποσοστό στο 45%, φθάνοντας τα 2.500 καταφύγια.

Παραδέχθηκε ότι η πλήρης κάλυψη του πληθυσμού δεν είναι εφικτή στο παρόν στάδιο, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν δυσκολίες στη συνεργασία με ιδιώτες για διάθεση χώρων. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε ότι την επόμενη εβδομάδα θα εκδοθεί Εντολή του Υπουργού Εσωτερικών, σε συνεννόηση με το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, ώστε να παρέχονται κίνητρα μέσω επιπλέον συντελεστή δόμησης για τη δημιουργία υπόγειων καταφυγίων σε νέες πολυκατοικίες.

Σε ό,τι αφορά την κατάσταση των υφιστάμενων καταφυγίων, διευκρίνισε ότι η Πολιτική Άμυνα διενεργεί επιτηρήσεις για να διασφαλίζεται η λειτουργικότητά τους, ωστόσο η ευθύνη για τη συντήρησή τους ανήκει στους ιδιοκτήτες των υποστατικών.

Προχωρά το Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης

Αναφερόμενος στο Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης, ο κ. Ιωάννου τόνισε ότι πρόκειται για κρίσιμη υποδομή για την ορθή και έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών. Μετά την ακύρωση της αρχικής διαδικασίας διαγωνισμού και την αναθεώρηση των προδιαγραφών με τη συνδρομή εμπειρογνώμονα, ο διαγωνισμός επαναπροκηρύχθηκε τον Δεκέμβριο του 2024.

Η σύμβαση κατακυρώθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, με στόχο υλοποίησης τον ερχόμενο Ιούνιο. Σύμφωνα με τον Υπουργό, μέχρι στιγμής τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα, ενώ ζήτημα που προέκυψε με παρόχους έχει επιλυθεί. Όπως ανέφερε, ο στόχος εφαρμογής του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης παραμένει εφικτός.