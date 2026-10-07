Υπουργείο Υγείας: Σε εφαρμογή το εμβολιαστικό πλάνο για γρίπη, COVID-19 και RSV – Ποιοι έχουν προτεραιότητα

Οι τρεις βασικοί ιοί —η εποχική γρίπη, ο SARS-CoV-2 που προκαλεί τη νόσο COVID-19 και ο Αναπνευστικός Συγκυτιακός Ιός (RSV)— έχουν κοινά χαρακτηριστικά την εποχική κυκλοφορία, τη μεταδοτικότητα και τη δυνατότητα να επιβαρύνουν το σύστημα υγείας. Η πρόληψη μέσω εμβολιασμών και άλλων μέτρων δημόσιας υγείας αποτελεί την αποτελεσματικότερη στρατηγική για την αντιμετώπιση των λοιμώξεων, αναφέρει το Υπουργείο.

Εποχική γρίπη

Δικαιούχοι του εμβολίου είναι όλοι οι πολίτες άνω των έξι μηνών. Προτεραιότητα θα δοθεί στις ευάλωτες ομάδες και σε όσους αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο, ιδιαίτερα σε άτομα άνω των 60 ετών, τα οποία διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να εμφανίσουν σοβαρά συμπτώματα εάν νοσήσουν.

Τα εμβόλια που θα διατεθούν είναι τα Vaxigrip TIV και Efluelda. Οι εμβολιασμοί με το Efluelda, το οποίο θα χορηγείται μόνο σε άτομα άνω των 60 ετών, αναμένεται να αρχίσουν το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου 2026, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. Για το Vaxigrip TIV, το οποίο χορηγείται σε άτομα άνω των έξι μηνών, το Υπουργείο Υγείας θα εκδώσει νέα ανακοίνωση.

Το Υπουργείο αναφέρει ότι, σύμφωνα με τα διεθνή συστήματα φαρμακοεπαγρύπνησης, δεν έχουν καταγραφεί σοβαρές συστηματικές παρενέργειες από το αντιγριπικό εμβόλιο, το οποίο θεωρείται ασφαλές και αποτελεσματικό.

Για τους δικαιούχους του ΓεΣΥ, ο εμβολιασμός θα γίνεται από τον Προσωπικό Ιατρό ενηλίκων ή παιδιών, κατόπιν διευθέτησης ραντεβού. Οι μη δικαιούχοι του ΓεΣΥ, καθώς και οι δικαιούχοι που επιθυμούν να εμβολιαστούν ταυτόχρονα για την εποχική γρίπη και την COVID-19, μπορούν να εξυπηρετούνται στα Κέντρα Εμβολιασμού Ενηλίκων και στα Κέντρα Προστασίας Μητρότητας και Ευημερίας Παιδιού του Υπουργείου Υγείας, με βάση το πρόγραμμα λειτουργίας και τα απαραίτητα έντυπα συγκατάθεσης.

COVID-19

Δικαιούχοι του εμβολίου είναι όλοι οι πολίτες άνω των έξι μηνών. Προτεραιότητα θα δίνεται στις ευάλωτες ομάδες και στις ομάδες αυξημένου κινδύνου, ιδιαίτερα σε άτομα άνω των 60 ετών, τα οποία διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να εμφανίσουν σοβαρά συμπτώματα εάν νοσήσουν.

Για άτομα άνω των 12 ετών, ο εμβολιασμός θα γίνεται στα Κέντρα Εμβολιασμού Ενηλίκων του Υπουργείου Υγείας, με ελεύθερη προσέλευση (walk-in). Για παιδιά ηλικίας 12 έως 17 ετών απαιτείται έντυπο συγκατάθεσης υπογεγραμμένο και από τους δύο γονείς ή κηδεμόνες. Τα παιδιά από έξι μηνών έως 11 ετών θα εμβολιάζονται στα Κέντρα Προστασίας Μητρότητας και Ευημερίας Παιδιού, κατόπιν διευθέτησης ραντεβού και με την προσκόμιση του απαραίτητου εντύπου συγκατάθεσης, υπογεγραμμένου και από τους δύο γονείς ή κηδεμόνες.

Για τη χορήγηση των εμβολίων απαιτείται έγγραφο ταυτοποίησης, όπως ταυτότητα, διαβατήριο ή ARC. Ο εμβολιασμός κατά της COVID-19 μπορεί να πραγματοποιείται τέσσερις μήνες μετά τον τελευταίο εμβολιασμό. Μετά από θετικό τεστ COVID-19 πρέπει να μεσολαβούν τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από τον εμβολιασμό. Άτομα με σοβαρή ανοσοκαταστολή μπορούν να λάβουν πρόσθετες δόσεις τέσσερις έως έξι μήνες μετά την πιο πρόσφατη δόση, κατόπιν γραπτής σύστασης του γιατρού τους.

Το Υπουργείο συστήνει στους οικείους ευάλωτων ατόμων να τα παροτρύνουν να εμβολιαστούν άμεσα κατά της εποχικής γρίπης και με το επικαιροποιημένο εμβόλιο κατά της COVID-19. Η σύσταση αφορά τόσο όσους διαμένουν σε Στέγες Ευγηρίας και κλειστές δομές όσο και όσους ζουν στα σπίτια τους.

Οι εμβολιασμοί ενοίκων σε Στέγες Ευγηρίας και κλειστές δομές θα πραγματοποιούνται από τους νοσηλευτές των δομών, σε συνεργασία με τους Προσωπικούς Ιατρούς τους, σύμφωνα με την εγκύκλιο που έχει αποσταλεί.

Συνεχίζεται επίσης το πρόγραμμα κατ’ οίκον εμβολιασμού κατά της COVID-19 και της εποχικής γρίπης. Οι δόσεις θα χορηγούνται σε κλινήρεις ασθενείς από την υπηρεσία κατ’ οίκον νοσηλείας του ΟΚΥπΥ, όπως και στο παρελθόν. Η αίτηση για κατ’ οίκον εμβολιασμό κλινήρων ασθενών, με ταυτόχρονη χορήγηση των δύο εμβολίων, μπορεί να υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από τον ίδιο τον ασθενή ή από εκπρόσωπό του, εφόσον ο ασθενής αδυνατεί να την υποβάλει.

Αναπνευστικός Συγκυτιακός Ιός (RSV)

Προτεραιότητα στην πρόληψη του RSV έχουν τα παιδιά με υποκείμενα νοσήματα και οι ηλικιωμένοι, καθώς διατρέχουν υψηλό κίνδυνο σοβαρής νόσησης, νοσηλείας και επιπλοκών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η προστασία μέσω εμβολιασμού μειώνει σημαντικά τη νοσηρότητα και τη θνητότητα, καθώς και την πίεση στο σύστημα υγείας.

Δικαιούχοι του εμβολίου είναι άτομα άνω των 75 ετών και άτομα ηλικίας 60 έως 74 ετών με παράγοντες κινδύνου. Σημαντική ομάδα προτεραιότητας είναι επίσης οι έγκυες γυναίκες κατά την 32η έως 36η εβδομάδα της κύησης, για την προστασία των βρεφών. Το εμβόλιο κατά του RSV διατίθεται όλο τον χρόνο, σύμφωνα με το Αναθεωρημένο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων και Ειδικών Ομάδων.

Παράλληλα διατίθεται το μονοκλωνικό αντίσωμα nirsevimab (Beyfortus), μια καινοτόμος και εξειδικευμένη προληπτική θεραπεία κατά του RSV, βάσει του Πρωτοκόλλου Χορήγησης Εμβολίου και Μονοκλωνικού Αντισώματος έναντι του Αναπνευστικού Συγκυτιακού Ιού RSV, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ