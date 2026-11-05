Άνοιξαν οι πόρτες των φυλακών για 110 κατάδικους στα κατεχόμενα - Ελεύθεροι καταδικασμένοι για σεξουαλικές επιθέσεις και εμπορία ανθρώπων

Την αποκάλυψη έκανε ο «βουλευτής» του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (CTP), Ουρούν Σολιαλί, ο οποίος κατήγγειλε τον τρόπο με τον οποίο η «κυβέρνηση» επέτρεψε στον διευθυντή των φυλακών να αποφασίζει για τη μείωση των ποινών.

Η συγκεκριμένη πρακτική εφαρμοζόταν στη βάση κανονισμού που παραχωρούσε στον διευθυντή την αρμοδιότητα να μειώνει σημαντικά τον χρόνο παραμονής των καταδίκων στις φυλακές, χωρίς να απαιτείται νέα απόφαση από «δικαστήριο».

Τον απέσυραν μετά τις αντιδράσεις

Οι αντιδράσεις που προκλήθηκαν οδήγησαν τελικά την «κυβέρνηση» στην απόσυρση της επίμαχης τροποποίησης, χωρίς ωστόσο να ανατρέπονται οι αποφυλακίσεις που είχαν ήδη πραγματοποιηθεί.

Σύμφωνα με τον Σολιαλί, το CTP είχε κινηθεί εναντίον της συγκεκριμένης ρύθμισης, με την «κυβέρνηση» να αποφασίζει την απόσυρσή της την ίδια ημέρα που επρόκειτο να εξεταστεί σχετική προσφυγή.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι, παρά την απόσυρση, παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα για τον χειρισμό των αποφυλακίσεων και για το κατά πόσο μπορεί να συνεχιστεί η προηγούμενη πρακτική μέσω διοικητικών οδηγιών.

Ένας διευθυντής αποφάσιζε για τις ποινές

Εκείνο που προκαλεί τις εντονότερες αντιδράσεις είναι το γεγονός ότι ένας και μόνο «αξιωματούχος» μπορούσε να αποφασίζει για τη μείωση ποινών που είχαν επιβληθεί σε καταδικασθέντες, ακόμη και για σοβαρά εγκλήματα.

Ο Σολιαλί επέκρινε την παραχώρηση τόσο μεγάλης εξουσίας στον διευθυντή των φυλακών, επισημαίνοντας ότι τέτοιες αποφάσεις δεν μπορούν να εξαρτώνται αποκλειστικά από την προσωπική κρίση ενός διορισμένου προσώπου.

Διευκρίνισε, πάντως, ότι το κόμμα του δεν αντιτίθεται στην πρόωρη αποφυλάκιση καταδίκων που επιδεικνύουν καλή διαγωγή και έχουν αποδείξει ότι μπορούν να επανενταχθούν στην κοινωνία. Υποστήριξε, ωστόσο, ότι πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία να λαμβάνουν υπόψη τόσο τη σοβαρότητα του εγκλήματος όσο και την ασφάλεια της κοινωνίας.

Άλλαξαν εννέα φορές τον κανονισμό

Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί είναι, σύμφωνα με τον Σολιαλί, το γεγονός ότι ο κανονισμός για τις αποφυλακίσεις έχει τροποποιηθεί εννέα φορές.

Το Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα ανακοίνωσε ότι προτίθεται να ετοιμάσει νέο πλαίσιο για την έκτιση των ποινών και την πρόωρη αποφυλάκιση, ώστε οι σχετικές αποφάσεις να μην εξαρτώνται από τις εκάστοτε επιλογές της διοίκησης των φυλακών.

Ο Σολιαλί τόνισε ότι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η φύση του εγκλήματος, τα δικαιώματα των θυμάτων, η δημόσια ασφάλεια και η συμπεριφορά των καταδίκων.

Με πληροφορίες από την Γενί Ντουζέν