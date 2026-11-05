Με υποχωρήσεις, ξορκίζουν την απεργία

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», ο ΟΚΥπΥ εμφανίστηκε περισσότερο διατεθειμένος να αποδεχθεί τις εισηγήσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων, σε μια προσπάθεια να αρθεί το αδιέξοδο για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης. Η εικόνα που διαμορφώνεται επιτρέπει συγκρατημένη αισιοδοξία, χωρίς πάντως να σημαίνει ότι η απεργία έχει αποτραπεί.

Το «αγκάθι» της αξιολόγησης

Το νέο στοιχείο είναι η προφορική σύγκλιση για αυξήσεις 2,75% το 2026 και αντίστοιχο ποσοστό το 2027. Οι συντεχνίες είχαν αρχικά ζητήσει 3% για κάθε έτος, ενώ ο ΟΚΥπΥ είχε αντιπροτείνει 2,75% για το 2026 και 2,50% για το 2027. Η διαφορά στα ποσοστά, ωστόσο, δεν ήταν το μεγαλύτερο εμπόδιο.

Το πραγματικό «μήλον της Έριδος» ήταν η πρόταση του Οργανισμού να συνδέεται το 25% της μισθολογικής αύξησης με την αξιολόγηση κάθε εργαζομένου. Επρόκειτο για ρύθμιση την οποία ο ΟΚΥπΥ υπερασπιζόταν ως μέσο επιβράβευσης της απόδοσης, ενώ οι συντεχνίες αντιδρούσαν στην εκ των προτέρων αποδοχή της ως προϋπόθεση για τη νέα σύμβαση.

Οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι, στη συζήτηση που ακολούθησε, η προσέγγιση αυτή άλλαξε και η σύνδεση της αξιολόγησης με τις αυξήσεις δεν περιλαμβάνεται πλέον στο πλαίσιο της προφορικής σύγκλισης. Πρόκειται για σημαντική μετακίνηση, εφόσον αποτυπωθεί και στην επίσημη πρόταση του Οργανισμού.

Κρίσιμη ημέρα η Παρασκευή

Η τελευταία λέξη, πάντως, δεν έχει ειπωθεί. Το νέο κείμενο εργασίας αναμένεται να τεθεί σήμερα ενώπιον του διοικητικού συμβουλίου του ΟΚΥπΥ και, εφόσον εγκριθεί, να αποσταλεί αύριο, Παρασκευή, στις συντεχνίες. Τότε θα διαφανεί κατά πόσο οι προφορικές συγκλίσεις μπορούν να μετατραπούν σε συμφωνία και αν υπάρχει έδαφος για αναστολή των μέτρων.

Ανοικτές παραμένουν, παράλληλα, δύο υποχρεώσεις από την προηγούμενη συλλογική σύμβαση. Η πρώτη αφορά τη μετατροπή των μισθολογικών προσαυξήσεων από τριετείς σε ετήσιες, που είχε συμφωνηθεί το 2024 αλλά δεν εφαρμόστηκε, καθώς απαιτείται νομοθετική τροποποίηση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το σχετικό νομοσχέδιο έχει ετοιμαστεί και αναμένεται να προωθηθεί προς έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο και ακολούθως στη Βουλή.

Η δεύτερη εκκρεμότητα αφορά τη διαμόρφωση δομών προσωπικού και την προοπτική επαγγελματικής ανέλιξης των εργαζομένων. Για το συγκεκριμένο ζήτημα δεν έχει ακόμη υπάρξει τελική διευθέτηση.

Οι εκκρεμότητες αυτές έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς η μη υλοποίηση προνοιών της προηγούμενης σύμβασης αποτέλεσε, μαζί με το αδιέξοδο για την ανανέωσή της, έναν από τους βασικούς λόγους εξαγγελίας της απεργίας. Επομένως, η σύγκλιση για τις αυξήσεις μπορεί να ανοίγει τον δρόμο για συμφωνία, δεν σημαίνει όμως ότι έχουν διευθετηθεί όλα τα ζητήματα που έθεσαν οι εργαζόμενοι.

Μέχρι να υπάρξει γραπτή πρόταση και να τοποθετηθούν οι συντεχνίες, η απόφαση για 48ωρη απεργία παραμένει σε ισχύ. Ωστόσο, το κλίμα μετά τη χθεσινή συνάντηση είναι διαφορετικό από εκείνο των προηγούμενων ημερών και η Παρασκευή αναδεικνύεται καθοριστική για το αν τα δημόσια νοσηλευτήρια θα αποφύγουν τελικά τη διήμερη κινητοποίηση.