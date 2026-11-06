Το ενδεχόμενο απόκτησης ειδικού αεροσκάφους για αεροδιακομιδές ασθενών, αλλά και η αναθεώρηση του σχεδίου οικονομικής στήριξης όσων μεταβαίνουν στο εξωτερικό για θεραπεία, βρίσκονται υπό αξιολόγηση από το Υπουργείο Υγείας.
Εξετάζεται η απόκτηση κρατικού αεροσκάφους για αεροδιακομιδές – Αλλαγές στη στήριξη ασθενών που μεταβαίνουν στο εξωτερικό
Το Υπουργείο Υγείας εξετάζει την απόκτηση αεροσκάφους για αεροδιακομιδές, καθώς και αναθεώρηση της οικονομικής στήριξης οικογενειών που μεταβαίνουν στο εξωτερικό για θεραπεία.
Απαντώντας σε ερωτήματα βουλευτών κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού του Υπουργείου για το 2027, ο Υπουργός Υγείας ανέφερε ότι εξετάζεται το ζήτημα των αεροδιακομιδών, μαζί με την πιθανότητα απόκτησης ειδικού αεροσκάφους. Όπως είπε, η τελική απόφαση θα ληφθεί αφού καταγραφούν οι πραγματικές ανάγκες και ο αριθμός των ασθενών που χρειάζονται μεταφορά στο εξωτερικό.
Το θέμα έθεσε η βουλευτής του ΔΗΣΥ Σάβια Ορφανίδου, ζητώντας διευκρινίσεις για την απόκτηση κρατικού μέσου αεροδιακομιδών.
Επανεξετάζεται η οικονομική στήριξη
Για τους ασθενείς που μεταβαίνουν στο εξωτερικό, ο Υπουργός συμφώνησε ότι όσοι έχουν λάβει επανειλημμένα θεραπεία από συγκεκριμένους γιατρούς εκεί θα πρέπει να μπορούν να συνεχίσουν τη θεραπεία τους μαζί τους. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι χρειάζεται η απαραίτητη ιατρική τεκμηρίωση πως η συγκεκριμένη θεραπεία δεν μπορεί να προσφερθεί στην Κύπρο.
Ο κ. Χαραλαμπίδης ανέφερε επίσης ότι αξιολογείται το υφιστάμενο σχέδιο οικονομικής στήριξης οικογενειών που μεταβαίνουν στο εξωτερικό και εξετάζεται η αναθεώρησή του. Στις επιλογές περιλαμβάνεται η συνέχιση της στήριξης και για οικογένειες με εισοδήματα άνω των 100.000 ευρώ.
Εξετάζεται ακόμη η δυνατότητα προκαταβολικής κάλυψης μέρους των εξόδων, ώστε να περιοριστεί η οικονομική επιβάρυνση των οικογενειών έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες αποζημίωσης. Μεταξύ των επιλογών είναι η διευθέτηση των αεροπορικών εισιτηρίων μέσω συγκεκριμένων ταξιδιωτικών πρακτόρων και η κάλυψη μέρους των εξόδων για τις πρώτες ημέρες παραμονής στο εξωτερικό.
Στόχος, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, είναι να διαμορφωθεί πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη ρύθμιση, η οποία θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες ασθενών και οικογενειών, λαμβάνοντας υπόψη τις δημοσιονομικές δυνατότητες του κράτους.
Το ζήτημα της στήριξης είχε θέσει και ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Ανδρέας Αποστόλου, ζητώντας να εξεταστεί η προκαταβολική καταβολή μέρους των εξόδων και η δημιουργία ευρύτερου σχεδίου συντονισμού μεταξύ των Υπουργείων Υγείας, Εργασίας και Οικονομικών και των αρμόδιων υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας. Σκοπός, όπως ανέφερε, θα ήταν η αντιμετώπιση των εργασιακών, οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες.
Ο κ. Αποστόλου είχε επισημάνει την ανάγκη συνολικότερης στήριξης, ιδιαίτερα για οικογένειες που μεταβαίνουν στο εξωτερικό για τη θεραπεία παιδιών με σοβαρές ασθένειες.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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