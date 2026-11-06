Εξετάζεται η απόκτηση κρατικού αεροσκάφους για αεροδιακομιδές – Αλλαγές στη στήριξη ασθενών που μεταβαίνουν στο εξωτερικό

Απαντώντας σε ερωτήματα βουλευτών κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού του Υπουργείου για το 2027, ο Υπουργός Υγείας ανέφερε ότι εξετάζεται το ζήτημα των αεροδιακομιδών, μαζί με την πιθανότητα απόκτησης ειδικού αεροσκάφους. Όπως είπε, η τελική απόφαση θα ληφθεί αφού καταγραφούν οι πραγματικές ανάγκες και ο αριθμός των ασθενών που χρειάζονται μεταφορά στο εξωτερικό.

Το θέμα έθεσε η βουλευτής του ΔΗΣΥ Σάβια Ορφανίδου, ζητώντας διευκρινίσεις για την απόκτηση κρατικού μέσου αεροδιακομιδών.

Επανεξετάζεται η οικονομική στήριξη

Για τους ασθενείς που μεταβαίνουν στο εξωτερικό, ο Υπουργός συμφώνησε ότι όσοι έχουν λάβει επανειλημμένα θεραπεία από συγκεκριμένους γιατρούς εκεί θα πρέπει να μπορούν να συνεχίσουν τη θεραπεία τους μαζί τους. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι χρειάζεται η απαραίτητη ιατρική τεκμηρίωση πως η συγκεκριμένη θεραπεία δεν μπορεί να προσφερθεί στην Κύπρο.

Ο κ. Χαραλαμπίδης ανέφερε επίσης ότι αξιολογείται το υφιστάμενο σχέδιο οικονομικής στήριξης οικογενειών που μεταβαίνουν στο εξωτερικό και εξετάζεται η αναθεώρησή του. Στις επιλογές περιλαμβάνεται η συνέχιση της στήριξης και για οικογένειες με εισοδήματα άνω των 100.000 ευρώ.

Εξετάζεται ακόμη η δυνατότητα προκαταβολικής κάλυψης μέρους των εξόδων, ώστε να περιοριστεί η οικονομική επιβάρυνση των οικογενειών έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες αποζημίωσης. Μεταξύ των επιλογών είναι η διευθέτηση των αεροπορικών εισιτηρίων μέσω συγκεκριμένων ταξιδιωτικών πρακτόρων και η κάλυψη μέρους των εξόδων για τις πρώτες ημέρες παραμονής στο εξωτερικό.

Στόχος, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, είναι να διαμορφωθεί πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη ρύθμιση, η οποία θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες ασθενών και οικογενειών, λαμβάνοντας υπόψη τις δημοσιονομικές δυνατότητες του κράτους.

Το ζήτημα της στήριξης είχε θέσει και ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Ανδρέας Αποστόλου, ζητώντας να εξεταστεί η προκαταβολική καταβολή μέρους των εξόδων και η δημιουργία ευρύτερου σχεδίου συντονισμού μεταξύ των Υπουργείων Υγείας, Εργασίας και Οικονομικών και των αρμόδιων υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας. Σκοπός, όπως ανέφερε, θα ήταν η αντιμετώπιση των εργασιακών, οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες.

Ο κ. Αποστόλου είχε επισημάνει την ανάγκη συνολικότερης στήριξης, ιδιαίτερα για οικογένειες που μεταβαίνουν στο εξωτερικό για τη θεραπεία παιδιών με σοβαρές ασθένειες.

Πηγή: ΚΥΠΕ