Φαρμακευτικές υπηρεσίες για παράνομες ενέσεις μπότοξ: «Δεν είναι δουλειά μας να κρυβόμαστε για να κάνουμε ελέγχους» - Έκκληση στους πολίτες να ελέγχουν τι τους χορηγείται

Η κ. Παναγιωτοπούλου αναφέρθηκε στην πρόσφατη υπόθεση εντοπισμού μη αδειοδοτημένων ενέσιμων σκευασμάτων στις αποσκευές επιβάτη στο αεροδρόμιο Λάρνακας. Σύμφωνα με την ίδια, το συγκεκριμένο πρόσωπο διαφήμιζε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι θα ερχόταν στην Κύπρο για να πραγματοποιήσει αισθητικές επεμβάσεις και καλούσε το κοινό να κλείσει ραντεβού.

Εξήγησε ότι δεν είναι εφικτό να ελέγχονται όλοι οι επιβάτες. Όταν υπάρχουν πληροφορίες ή υποψίες, οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες καταγγέλλουν την υπόθεση στο Τμήμα Τελωνείων, το οποίο ελέγχει τις αποσκευές και κατάσχει τα σχετικά προϊόντα, εφόσον εντοπιστούν.

Έλεγχοι σε ιατρεία και άλλα υποστατικά πραγματοποιούνται έπειτα από συγκεκριμένες καταγγελίες, καθώς δεν είναι δυνατόν να επιθεωρούνται όλα τα ινστιτούτα αισθητικής, τα γυμναστήρια και τα κομμωτήρια. «Οι επιθεωρητές φαρμακοποιοί δεν είναι αστυνομικοί. Και θέλω να το τονίσω», είπε η κ. Παναγιωτοπούλου, διευκρινίζοντας ότι έργο τους είναι να διαπιστώνουν αν τα φαρμακευτικά προϊόντα που εντοπίζονται είναι αδειοδοτημένα στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Η Αστυνομία και το Τμήμα Τελωνείων μπορούν, στο πλαίσιο των δικών τους ελέγχων, να ζητήσουν τη συνδρομή των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών για να εξακριβώσουν αν προϊόντα είναι αδειοδοτημένα. «Δεν είναι δουλειά μας να μεταμφιεζόμαστε ή να κρυβόμαστε για να επιθεωρήσουμε κάτι», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι επιθεωρητές διενεργούν τους ελέγχους με τις υπηρεσιακές τους ταυτότητες.

Ερωτηθείσα αν οι περιορισμοί στους ελέγχους σχετίζονται με τη νομοθεσία ή την υποστελέχωση, απάντησε ότι πρόκειται «κυρίως για θέμα οργάνωσης». Οι επιθεωρήσεις στα φαρμακεία και στις κλινικές που διαθέτουν φαρμακεία είναι υποχρεωτικές, ενώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις εφαρμόζονται οι ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές και οι καλές πρακτικές επιθεωρήσεων.

Οι καταγγελίες, σημείωσε, μπορεί να προέρχονται από επαγγελματίες που είναι ανταγωνιστές και όχι απαραίτητα από πολίτες που έχουν υποβληθεί σε αισθητικές θεραπείες, εκτός αν εμφανιστούν παρενέργειες. Σε περίπτωση επιπλοκών που οδηγούν σε νοσηλεία, ενδέχεται να εμπλακούν η Αστυνομία και οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες.

Για τα ενδεχόμενα νομοθετικά κενά, η κ. Παναγιωτοπούλου ανέφερε ότι η νομοθεσία πρέπει να προσαρμόζεται στις κοινωνικές εξελίξεις, καθώς οι αισθητικές επεμβάσεις είναι πλέον πολύ πιο διαδεδομένες σε σχέση με πριν από πέντε χρόνια. Πρόσθεσε ότι κάθε τροποποίηση της νομοθεσίας προϋποθέτει διαδικασίες, μεταξύ των οποίων δημόσια διαβούλευση και ανάλυση αντικτύπου.

Η Διευθύντρια των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών κάλεσε τους πολίτες να απευθύνονται σε γιατρούς για αισθητικές θεραπείες και να ενημερώνονται για τα σκευάσματα που χρησιμοποιούνται. «Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να ρωτήσει ποιο φαρμακευτικό προϊόν χρησιμοποιείται και κατά πόσον είναι αδειοδοτημένο», υπογράμμισε.

Πηγή: ΚΥΠΕ