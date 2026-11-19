Στο τραπέζι της Βουλής η πρόωρη αφυπηρέτηση, οι ελλείψεις προσωπικού και η εργασιακή ανασφάλεια στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια να μπορούν να αφυπηρετούν στα 60 τους χρόνια, αντί να παραμένουν σε απαιτητικά κλινικά καθήκοντα μέχρι τα σημερινά όρια συνταξιοδότησης, ζητούν οι νοσηλευτές του δημόσιου τομέα. Το αίτημα έθεσε σήμερα ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας η Παγκύπρια Συντεχνία Νοσηλευτών (ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ.), ανοίγοντας τη συζήτηση για τις αντοχές ενός επαγγέλματος που λειτουργεί σε 24ωρη βάση.
Στα 60 ζητούν να αφυπηρετούν οι νοσηλευτές - Κάνει λόγο για εργασιακή ανασφάλεια και ελλείψεις προσωπικού η ΠΑΣΥΝΟ
Στο τραπέζι της Βουλής η πρόωρη αφυπηρέτηση, οι ελλείψεις προσωπικού και η εργασιακή ανασφάλεια στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια
Ο Γενικός Γραμματέας της συντεχνίας, Σάββας Ιακώβου, επικαλέστηκε τη σωματική και ψυχολογική καταπόνηση, τις νυχτερινές βάρδιες, τα κυλιόμενα ωράρια και τη διαχείριση ιδιαίτερα δύσκολων περιστατικών, υποστηρίζοντας ότι η παραμονή σε απαιτητικά νοσηλευτικά καθήκοντα μέχρι τις μεγαλύτερες ηλικίες δεν είναι λειτουργική ούτε για τους εργαζομένους ούτε για τους ασθενείς.
Η πρόταση για αφυπηρέτηση στα 60 περιλαμβάνεται σε υπόμνημα που κατέθεσε η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ., μαζί με σειρά αιτημάτων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του κλάδου.
Στο επίκεντρο βρίσκεται και η έλλειψη προσωπικού, με τη συντεχνία να ζητά παγκύπρια καταγραφή των πραγματικών αναγκών και εκπόνηση Εθνικής Στρατηγικής για τη Νοσηλευτική, αντί αποσπασματικών παρεμβάσεων. Διεκδικεί επίσης τη θεσμοθέτηση Τμήματος Νοσηλευτικών Υπηρεσιών στο Υπουργείο Υγείας και συμμετοχή της Νοσηλευτικής Διεύθυνσης στις διοικητικές αποφάσεις των δημόσιων νοσηλευτηρίων.
Αιχμές διατυπώθηκαν και για τις συνθήκες στον ιδιωτικό τομέα, όπου η απουσία συλλογικών συμβάσεων και η εργασιακή ανασφάλεια, σύμφωνα με τη συντεχνία, ωθούν νοσηλευτές προς το δημόσιο.
Οι βουλευτές αναγνώρισαν το πρόβλημα της υποστελέχωσης, ζητώντας συγκεκριμένες λύσεις από την κυβέρνηση και ουσιαστικά κίνητρα για τη συγκράτηση προσωπικού.
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