«Ψήνεται» κοινό μενού για όλα τα νοσοκομεία: Ο «Π» στην κουζίνα του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης των υπηρεσιών που προσφέρει ο ΟΚΥπΥ, έρχονται αλλαγές και στο φαγητό που παρέχουν τα δημόσια νοσοκομεία της χώρας. Οι σημαντικές αναβαθμίσεις που προγραμματίζονται αναμένεται να βελτιώσουν ακόμα περισσότερο την ποιότητα του φαγητού.

Στον μαραθώνιο έργων, επεκτάσεων και αναβαθμίσεων που επιδιώκει τα τελευταία χρόνια ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), η βελτίωση των συνθηκών στα δημόσια νοσηλευτήρια αποτελεί προτεραιότητα. Ανάμεσα στις πολλές πρωτοβουλίες, μία από τις πιο ουσιαστικές και καθημερινά αισθητές αφορά τη σίτιση των ασθενών. Με στόχο τη δημιουργία ενός κοινού μενού για όλα τα νοσοκομεία, ο ΟΚΥπΥ επιχειρεί να προσφέρει περισσότερες επιλογές, βελτιωμένη ποιότητα αλλά και αισθητική αναβάθμιση των γευμάτων που φτάνουν στα πιάτα των ασθενών. Η βελτίωση της σίτισ...

