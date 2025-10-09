Από το 2018 έχει καθιερωθεί η 20η Οκτωβρίου ως η Διεθνής Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την Μαστοκυττάρωση και τα Νοσήματα των Μαστοκυττάρων.

Η Μαστοκυττάρωση είναι μια σπάνια νόσος με επιπολασμό 1 στα 10,000 άτομα και χαρακτηρίζεται από μη φυσιολογικές συσσωρεύσεις μαστοκυττάρων, στο δέρμα, στο μυελό των οστών και τα εσωτερικά όργανα (συκώτι, σπλήνα, γαστρεντερικό σύστημα και στους λεμφαδένες).

Ανήκει στις νεοπλασματικές διαταραχές των μυελοειδών κυττάρων, σύμφωνα με την ταξινόμηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO 2022).

Τα μαστοκύτταρα προέρχονται από τον μυελό των οστών και συμμετέχουν στις ανοσολογικές και αλλεργικές αντιδράσεις μέσω απελευθέρωσης μεσολαβητών, όπως η ισταμίνη, οι προσταγλανδίνες και οι κυτοκίνες.

Στη μαστοκυττάρωση, τα κύτταρα αυτά συσσωρεύονται παθολογικά και προκαλούν τοπικά ή συστηματικά συμπτώματα.

Στις περιπτώσεις που εμφανίζεται στην ενηλικίωση τείνει να καταλήγει σε χρόνια και επηρεάζει το μυελό των οστών παράλληλα με το δέρμα, ενώ κατά την παιδική ηλικία εμφανίζεται μόνο στο δέρμα με την εμφάνιση δερματικών βλαβών, χωρίς επηρεασμό των εσωτερικών οργάνων που συνήθως εξαφανίζονται στην εφηβεία. Στους περισσότερους ενήλικες τείνει να είναι επίμονη και μπορεί να εξελιχθεί σε συστημική Μαστοκυττάρωση.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει κατηγοριοποιήσει τη Μαστοκυττάρωση στις εξής παθήσεις, τη Δερματική Μαστοκυττάρωση και τη Συστημική Μαστοκυττάρωση καθώς επίσης το Σύνδρομο ενεργοποίησης των Μαστοκυττάρων.

Δερματική Μαστοκυττάρωση (CM)

Κηλιδοβλατιδώδης δερματική μαστοκυττάρωση (MPCM) (πρώην Urticaria Pigmentosa, UP)

Διάχυτη δερματική μαστοκυττάρωση (DCM)

Μαστοκυττάρωμα

Συστηματική Μαστοκυττάρωση (SM)

Ανώδυνη Δερματική μαστοκυττάρωση (ISM), (πιο συχνή μορφή Συστηματικής Μαστοκυττάρωσης)

Μαστοκυττάρωση Μυελού των Οστών(BMM)

Λανθάνουσα Συστηματική Μαστοκυττάρωση (SSM)

Συστηματική Μαστοκυττάρωση με συνοδό αιματολογικό νόσημα κλωνικού τύπου μη μαστοκυτταρικής σειράς (SM-AHNMD)

Επιθετική Συστηματική Μαστοκυττάρωση (ASM)

Λευχαιμία εκ μαστοκυττάρων (MCL)

Σάρκωμα εκ μαστοκυττάρων

Εξωδερματικό Μαστοκυττάρωμα

Τα συμπτώματα που ταλαιπωρούν τους ασθενείς είναι πάρα πολλά, όπως:

Δυσανεξία σε τροφές

Ευαισθησία σε οσμές

Υπερευαισθησία σε μούχλα

Συχνές αλλεργικές αντιδράσεις

Κίνδυνος Αναφυλακτικού Σοκ

Ομίχλη Εγκεφάλου (μειωμένη πνευματική διαύγεια)

Γαστρεντερικά προβλήματα

Μυαλγίες

Δυσκολία στην αναπνοή

Κνίδωση

Στη Κύπρο δυστυχώς δεν υπάρχει η απαραίτητη υποδομή, Ιατρική και κοινωνική, έτσι ώστε να υπάρχει σωστή διάγνωση, παρακολούθηση, θεραπεία καθώς επίσης και σωστή ενημέρωση του Ιατρικού προσωπικού για την σωστή αντιμετώπιση των ασθενών ούτε και του κοινού για αποφυγή περιστατικών κοινωνικού αποστασιασμού λόγω των εμφανή σημαδιών στο δέρμα του ασθενούς.

Από το 2021 έχει δημιουργηθεί μια κοινότητα ασθενών, απ’ όλη την Κύπρο, που σκοπό έχει την προώθηση και επίλυση των προβλημάτων των ασθενών με Μαστοκυττάρωση καθώς επίσης την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού γι’ αυτή την Σπάνια νόσο. Από τον Οκτώβριο του 2024 έχει ιδρυθεί επίσημα ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Μαστοκυττάρωσης που απαρτίζεται από ασθενείς και γονείς ανήλικων ασθενών.

Σήμερα στη Κύπρο υπάρχουν, επιβεβαιωμένα, 7 ενήλικοι και 14 ανήλικοι ασθενείς και από ενημερώσεις που φτάνουν κοντά μας υπάρχουν και άλλα περιστατικά ανηλίκων ασθενών που αναμένουμε να επικοινωνήσουν μαζί μας.