Οι πιο καλοπληρωμένοι γιατροί στο ΓεΣΥ

Στα €2,13 δισ. ανέρχεται ο προϋπολογισμός του ΓεΣΥ για το 2026, όπως παρουσιάστηκε ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ). Από το συνολικό ποσό των €2.129 δισ., το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών, ύψους €2.046 δισ., αφορά άμεσα την παροχή υπηρεσιών υγείας προς τους δικαιούχους του ΓεΣΥ, καλύπτοντας τόσο την ενδονοσοκομειακή όσο και την εξωνοσοκομειακή φροντίδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του προϋπολογισμού, για την ενδονοσοκομειακή φροντίδα προβλέπεται κονδύλι €698,5 εκατ., για φαρμακευτικά προϊόν...

