Η Alpha Bank Κύπρου στηρίζει την εθνική εκστρατεία ενημέρωσης «Ορθή Χρήση των Φαρμάκων»

Η Alpha Bank Κύπρου στηρίζει ως στρατηγικός συνεργάτης τη νέα εθνική εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, με τίτλο «Ορθή Χρήση των Φαρμάκων». Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία της Ομάδας Γιατρών Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης (Ε&Ε), υπό την προεδρία του Καθηγητή Λοΐζου Γ. Λοΐζου, η οποία έχει ως στόχο την ενίσχυση της ενημέρωσης και της υπεύθυνης στάσης των πολιτών απέναντι σε ένα ζήτημα με άμεση σημασία για τη δημόσια υγεία.

Η πρωτοβουλία παρουσιάστηκε επίσημα στο πλαίσιο δημοσιογραφικής διάσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), όπου αναδείχθηκε η σημασία της ορθής χρήσης των φαρμάκων για την προστασία της υγείας, την ασφάλεια των ασθενών και την ενίσχυση της πρόληψης.

Κατά τη διάρκεια της διάσκεψης παρουσιάστηκε το ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσεων, το οποίο περιλαμβάνει την παραγωγή σύντομων ενημερωτικών βίντεο με βασικά μηνύματα, καθώς και διαλέξεις, ενημερωτικές εκδηλώσεις και δημόσιες παρεμβάσεις, σε συνεργασία με επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς. Παράλληλα, υπογραμμίστηκε ο μακροπρόθεσμος χαρακτήρας της προσπάθειας, με στόχο τη σταδιακή διαμόρφωση μιας πιο σταθερής κουλτούρας υπεύθυνης χρήσης των φαρμάκων στην κοινωνία.

Στο πλαίσιο της στήριξής της, η Alpha Bank Κύπρου θα συμβάλει και στην ευρύτερη διάδοση των βασικών μηνυμάτων της εκστρατείας, αξιοποιώντας μεταξύ άλλων τα δικά της κανάλια επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Με τον τρόπο αυτό, ενισχύει έμπρακτα μια προσπάθεια που προάγει τη γνώση, την πρόληψη και την ατομική ευθύνη σε ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Σε ομιλία του στο πλαίσιο της διάσκεψης, ο CEO της Alpha Bank Κύπρου κ. Μίλτος Μιχαηλάς ανέφερε: «Η Alpha Bank Κύπρου στηρίζει πρωτοβουλίες με ουσιαστική αξία για την κοινωνία, που ενισχύουν την πρόληψη, τη γνώση και την υπεύθυνη στάση των πολιτών απέναντι σε κρίσιμα ζητήματα δημόσιας υγείας. Η ορθή χρήση των φαρμάκων είναι θέμα που αφορά όλους, καθώς συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια, την ποιότητα ζωής και τη συνολική ευημερία της κοινωνίας. Μέσα από τη συμμετοχή μας σε αυτή την προσπάθεια, συμβάλλουμε στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, με στόχο τη διαμόρφωση μιας πιο συνειδητής και υπεύθυνης στάσης γύρω από ένα τόσο σημαντικό θέμα.»

Στην προσπάθεια συμμετέχει επίσης ως στρατηγικός συνεργάτης το ΚΕΒΕ, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη μιας οργανωμένης και μακρόπνοης δράσης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας γύρω από την ορθή χρήση των φαρμάκων.