Ενημερωτική εκδήλωση Δήμου Λάρνακας - Κέντρου Πληροφόρησης Europe Direct και Κέντρου Αριστείας biobank.cy με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας

Με αμείωτο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 02 Απριλίου, η ανοικτή εκδήλωση που συνδιοργάνωσε το Κέντρο Αριστείας biobank.cy του Πανεπιστημίου Κύπρου και ο Δήμος Λάρνακας (Κέντρο Πληροφόρησης Europe Direct), με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας (07 Απριλίου).

Η κοινή πρωτοβουλία με κεντρικό μήνυμα «Χτίζοντας το μέλλον της υγείας μέσα από την έρευνα με κέντρο τον Άνθρωπο», είχε ως βασικό στόχο την ενημέρωση των πολιτών για καίρια ζητήματα υγείας που απασχολούν τη χώρα. Παράλληλα, αναδείχθηκαν οι δράσεις του Δήμου, καθώς και το πρωτοποριακό ερευνητικό έργο του Κέντρου Αριστείας biobank.cy το οποίο συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της υγείας του κυπριακού πληθυσμού.

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Υπουργός Υγείας κ. Νεόφυτος Χαραλαμπίδης μέσω του εκπροσώπου του Υπουργείου Υγείας, κ. Παναγιώτη Πέτρου τονίζοντας: «Το μέλλον της υγείας δεν μπορεί να οικοδομηθεί χωρίς τη συμμετοχή του ίδιου του ανθρώπου. Η ενημέρωση, η πρόληψη, η υπεύθυνη στάση ζωής και η εμπιστοσύνη στην επιστήμη αποτελούν θεμέλια για μια υγιή κοινωνία. Η Πολιτεία από την πλευρά της, παραμένει προσηλωμένη στη στήριξη δράσεων που ενισχύουν τη γνώση, την καινοτομία και την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας».

Κατά την ομιλία του ο Δήμαρχος Λάρνακας κ. Ανδρέας Βύρας υπογράμμισε τη σημασία της επιστημονικής έρευνας, καθώς και της στενής συνεργασίας μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης και ακαδημαϊκής κοινότητας για την προαγωγή της δημόσιας υγείας. Μεταξύ άλλων ανέφερε ότι «Ως Δήμος Λάρνακας, επενδύουμε συστηματικά σε δράσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών μας και στην πρόληψη σοβαρών ασθενειών. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η γνώση, η ενημέρωση και η επιστημονική πρόοδος αποτελούν τα ισχυρότερα εργαλεία για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Η σημερινή πρωτοβουλία, σε συνεργασία με το Κέντρο Πληροφόρησης EUROPE DIRECT Λάρνακα-Αμμόχωστος και το Κέντρο Αριστείας για τη Βιοτράπεζα και Βιοϊατρική Έρευνα του Πανεπιστημίου Κύπρου, αναδεικνύει ακριβώς αυτή τη φιλοσοφία - τη σύνδεση της έρευνας με τον άνθρωπο και τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας».

O Δρ Γρηγόρης Παπαγρηγορίου, Ανώτερος Επιστήμονας του Κέντρου Αριστείας biobank.cy του Πανεπιστημίου Κύπρου παρουσίασε το όραμα και την αποστολή του Κέντρου για τη δημιουργία νέας γνώσης που θα συμβάλει στην πρόληψη, τη διάγνωση, την πρόγνωση και τη θεραπεία ασθενειών. Παράλληλα, ανέδειξε την πρόοδο της πρωτοποριακής ερευνητικής δραστηριότητας που διεξάγεται στο Κέντρο με σημαντικά ευρήματα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και τον καθοριστικό ρόλο της Βιοτράπεζας στη σύγχρονη βιοϊατρική έρευνα. Μάλιστα, με αφορμή το κεντρικό θέμα της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Υγείας “Together for science”, σημείωσε χαρακτηριστικά: «Στο επίκεντρο της αποστολής μας βρίσκεται μια ουσιαστική σύμπραξη μεταξύ επιστήμης και κοινωνίας. Το ερευνητικό μας έργο καθίσταται εφικτό χάρη στην εθελοντική συμμετοχή πολιτών από κάθε γωνιά της Κύπρου, των οποίων η συμβολή επιτρέπει τη σε βάθος μελέτη του πλούτου και της ποικιλομορφίας του κυπριακού γονιδιώματος, φέρνοντάς μας πιο κοντά στην εξεύρεση λύσεων σε σημαντικές προκλήσεις στον τομέα της υγείας».

Εκ μέρους της κοινωνίας των πολιτών, ο κ. Κώστας Καπιτανής, πρώην Πρόεδρος του Συνδέσμου Alzheimer Λάρνακας, υπογράμμισε την ανάγκη της στήριξης των ευπαθών ομάδων και τη σημασία της ενημέρωσης και της ενεργού συμμετοχής των πολιτών σε δράσεις που αφορούν την υγεία.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με συζήτηση πάνελ, στην οποία συμμετείχαν οι κύριοι ομιλητές, καθώς και το κοινό, υπό τον συντονισμό της δημοσιογράφου κ. Θεοδοσίας Αποστόλου, ενισχύοντας τον διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων.

Στον Πολυδύναμο Πολυχώρο Κοινωνικής Πρόνοιας & Απασχόλησης του Δήμου Λάρνακας, το παρών έδωσαν πολίτες από την ευρύτερη περιοχή, καθώς και εκπρόσωποι της ιατρικής κοινότητας.

Επενδύουμε στη Βιοτράπεζα, επενδύουμε σε μια πιο υγιή Κύπρο