Η Εθνική Τράπεζα απένειμε το Α’ Βραβείο στον Διαγωνισμό Μαθητικού Δοκιμίου της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Κύπρο

Η Εθνική Τράπεζα στην Κύπρο, στο πλαίσιο της διαχρονικής της δέσμευσης για την προαγωγή της παιδείας, της αριστείας και της δημιουργικής σκέψης των νέων, απένειμε και φέτος το Α’ Βραβείο στον Ετήσιο Διαγωνισμό Μαθητικού Δοκιμίου της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Κύπρο.

Ο διαγωνισμός, ο οποίος διοργανώνεται σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και αποτελεί θεσμό από το 1976, ενθαρρύνει τους μαθητές να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη και να προσεγγίσουν δημιουργικά ζητήματα ιστορίας, πολιτισμού και σύγχρονου προβληματισμού.

Θέμα με επίκεντρο τον ρόλο του Ελληνισμού

Το θέμα του φετινού διαγωνισμού βασίστηκε σε παράθεμα του Λουκή Ακρίτα από το έργο «Κάθε ελεύθερος άνθρωπος είναι δημότης Μεσολογγίου» και επικεντρώθηκε στον ρόλο του Ελληνισμού στη σύγχρονη ευρωπαϊκή και παγκόσμια πραγματικότητα. Με αφορμή την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να αναδείξουν τρόπους με τους οποίους ο Ελληνισμός, με πυξίδα τις διαχρονικές του αξίες, μπορεί να συμβάλει στη θεμελίωση της ειρήνης και στην ενίσχυση της ελευθερίας και της δημοκρατίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η τελετή απονομής

Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026 στην Πρεσβευτική Κατοικία της Ελλάδος στη Λευκωσία, παρουσία εκπροσώπων της πολιτείας, της εκπαιδευτικής κοινότητας και των συμμετεχόντων μαθητών.

Το Α’ Βραβείο απένειμε, εκ μέρους της Εθνικής Τράπεζας στην Κύπρο, ο κ. Γιώργος Αγιουτάντης, Διευθύνων Σύμβουλος, στην Ελεονώρα Δημητριάδη, μαθήτρια του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λάρνακας, η οποία διακρίθηκε για το δοκίμιό της ανάμεσα στις συμμετοχές του φετινού διαγωνισμού.

Διαχρονική επένδυση στη νέα γενιά

Η Εθνική Τράπεζα στην Κύπρο παραμένει σταθερά προσηλωμένη στη στήριξη πρωτοβουλιών που προάγουν τη γνώση, τον πολιτισμό και την αριστεία. Μέσα από τη συμμετοχή της σε δράσεις που ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα, την κριτική σκέψη και την ακαδημαϊκή πρόοδο, συμβάλλει ενεργά στην ενδυνάμωση της νέας γενιάς και στην ανάδειξη των αξιών που διαμορφώνουν ενεργούς και υπεύθυνους πολίτες.

Σχετικά με την Εθνική Τράπεζα στην Κύπρο

Η Εθνική Τράπεζα είναι μία Τράπεζα με μοναδική ιστορία, αλλά και δυναμικό μέλλον. Με παρουσία στην Κύπρο από το 1910, και ως ξεχωριστή νομική οντότητα από το 1994, η Τράπεζα σήμερα, λειτουργεί με ένα σύγχρονο επιχειρηματικό μοντέλο που εστιάζει στις εταιρική τραπεζική, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης, trade finance, καταθετικά προϊόντα & κάρτες για επιχειρήσεις και ιδιώτες. Ταυτόχρονα, επενδύει σταθερά στη βελτίωση της εμπειρίας της εξυπηρέτησης του πελάτη καθώς και στο συνεχή εμπλουτισμό των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών μέσα από τα ψηφιακά της κανάλια. Με επίκεντρο τις ανάγκες των επιχειρήσεων και της κοινωνίας, η Εθνική Τράπεζα) παραμένει σταθερά ανθρώπινη, αξιόπιστη, αποτελεσματική και στηρίζει με συνέπεια την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα. Η Τράπεζα σήμερα απασχολεί πάνω από 140 άτομα και λειτουργεί σε 2 κεντρικά καταστήματα στη Λευκωσία και τη Λεμεσό.